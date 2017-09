Ivan Gonzalez / Chi è il tronista spagnolo che piace a Paola Caruso (Pomeriggio 5)

Ivan Gonzalez

Si chiama Ivan Gonzalez l'uomo del quale Paola Caruso si è innamorata. Per chi non lo conoscesse, Ivan è un noto personaggio televisivo spagnolo, conosciuto soprattutto per essere stato tronista nella versione spagnola di Uomini e Donne. Ivan e Paola si sono conosciuti a Supervivientes, la versione iberica della nostra Isola dei Famosi (alla quale, ricordiamo, la Caruso ha partecipato). Nel corso di questa sua seconda avventura come naufraga, l'ex Bonas di Avanti un altro! si è particolarmente avvicinata a lui, iniziando a provare forti sentimenti. Ivan non ha disdegnato le procaci forme di Paola e, infatti, tra i due sull'isola ci sono state molte scintille ma anche battibecchi, tanto che Ivan l'ha poi nominata affinchè abbandonasse il gioco.

PAOLA CARUSO INNAMORATA DEL TRONISTA SPAGNOLO

Paola Caruso però non ha smesso di essere attratta e interessata da lui; ecco perchè quest'oggi, ospite nella nuova puntata di Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso, ha parlato di lui, dicendosi ancora interessata. Un amore, il loro, che sarebbe però impossibile visto che Ivan vive a Madrid. Barbara D'Urso promette allora a Paola un nuovo fidanzato da presentarle proprio oggi, ecco però che al suo posto e a gran sorpresa entra proprio Ivan! La Caruso emozionatissima lo abbraccia incredula e spera di poter ricevere da lui una proposta d'amore che, purtroppo, non arriva. La conduttrice chiede allora per quando sia prevista la sua partenza e la risposta del tronista illumina gli occhi di Paola: "Domani" svela Ivan. Paola Caruso ha quindi ancora un pò di ore per fargli cambiare idea!

