LORENZO FLAHERTY/ Riuscirà a tirare fuori il suo carattere e la sua determinazione? (Grande Fratello Vip 2017)

Lorenzo Flaherty al Grande Fratello Vip 2017

L'INGRESSO DA R.I.S

L'ingresso di Lorenzo Flaherty al Grande Fratello Vip 2017 è stato all'insegna del suo personaggio nella fiction R.I.S. - Delitti Imperfetti. Il suo Capitano Venturi ha conquistato il pubblico italiano, ma sembra essere rimasto sconosciuto a chi non ha seguito le sue vicende sul piccolo schermo. Lo abbiamo visto entrare infatti con indosso la tuta tipica della polizia scientifica, scortato da altre persone, come secondo concorrente della Casa. Tuttavia, una volta rivelato il proprio volto, non sono stati pochi i telespettatori da casa a chiedersi chi fosse. Un atteggiamento che tra l'altro hanno avuto gli stessi coinquilini del Gf Vip, che hanno dimostrato di non riconoscere l'attore. Insomma, un'entrata trionfale per un famoso - non famoso della televisione italiana.

LORENZO FLANERTY E' UN UOMO INTROVESRO

Il comportamento tenuto da Lorenzo Flaherty in questi giorni è significativo. Il Day Time del Gf Vip 2017 lo mostra defilato rispetto al resto del gruppo, più solitario. E questo nonostante non sfugga al contatto con gli altri coinquilini e si sia dato non poco da fare per farsi conoscere. Tuttavia, il suo carattere un po' introverso potrebbe portarlo presto alla nomination, se non addirittura all'esclusione da parte degli altri gieffini. Il reality di Canale 5 del resto è luogo di strategie non solo interne, ma anche esterne. Il ruolo del pubblico da casa è infatti forse più importante di quello degli stessi concorrenti, che a discapito di alleanze e complotti potrebbero non risultare vincenti e non garantiscono la permanenza nella Casa.

SARA' PIU' ESPANSIVO NELLA CASA DEL GF VIP 2017?

Lorenzo Flaherty è fra i concorrenti del Gf Vip 2017 a trovarsi in bilico e fra i più probabili alla prossima candidatura. La prima puntata si è conclusa con 5 nomination, a cui potrebbe seguire un'eliminazione. Il rischio per l'attore riguarda soprattutto la possibilità di non aver conquistato né i telespettatori italiani né i coinquilini: questi ultimi potrebbero infatti decidere di nominarlo in futuro per via del suo carattere schivo. L'unica possibilità che Flaherty ha di rimanere nella Casa è di mettersi maggiormente in gioco e diventare leader in un particolare settore, in modo da mostrare le proprie qualità. In assenza di questa determinazione, l'artista è fra i più a rischio del reality.

