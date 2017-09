LUCA ONESTINI/ L’ex tronista di Uomini e donne si salva nella prima nomination? (Grande Fratello Vip 2017)

Luca Onestini al Grande Fratello Vip 2017

L'ULTIMO CHE VARCO' LA PORTA ROSSA

Luca Onestini non è nuovo ai programmi televisivi, ma la sua presenza al Grande Fratello Vip 2017 è del tutto inedita. Il reality di Canale 5, in onda questa sera, lunedì 18 settembre, è la prima esperienza di questo tipo per l'ex tronista di Uomini e Donne. Il suo ingresso è stato cauto e riflessivo: Luca finora ha dimostrato di voler conoscere gli altri coinquilini prima di sbilanciarsi in apprezzamenti e preferenze. E' stato tra l'altro uno degli ultimi a varcare la famosa porta rossa, per cui ha effettivamente avuto poco tempo per poter capire chi potrebbe essere suo nemico o alleato. Onestini non ha nascosto tuttavia una particolare indifferenza per la modella Carla Cruz, con cui ha parlato meno in assoluto ed a cui ha affibbiato la nomination. Nonostante la ragazza abbia ricevuto altre e numerose candidature, ha mostrato un forte fastidio per la motivazione data dall'ex Tronista, tanto da deciderlo di nominarlo a sua volta.

LUCA ONESTINI, UN UOMO DI ''CASA''

Luca Onestini è di certo fra i concorrenti più operosi del Gf Vip 2017. Il Day Time del reality non ci ha ancora rivelato possibili alleanze che lo riguardino, ma lo abbiamo visto trascorrere molto tempo con Cecilia Rodriguez e Carla Cruz. Quest'ultima forse rivalutata agli occhi dell'ex tronista, grazie ad una maggiore vicinanza rispetto alla prima puntata. I tre hanno svolto durante la settimana diverse attività insieme, dalla sauna ai giochi, fino alle chiaccherate a tarda sera. Per ora Luca Onestini sembra non sottrarsi ai diversi compiti 'domestici' della Casa, anche se c'è da chiedersi quale sarà l'evoluzione della sua esperienza nello show. Il fidanzato di Soleil Sorgé ha infatti dimostrato di essere molto cauto ad esporsi già durante la sua partecipazione a Uomini e Donne, atteggiamento che per sua stessa ammissione lo caratterizza e che è visibile anche all'interno del Gf Vip. Non è escluso quindi che possa addirittura arrivare ad essere promotore di futuri complotti.

PASSERA' IL TELEVOTO DEL GRANDE FRATELLO VIP?

Luca Onestini è fra i più quotati a rimanere all'interno della Casa del Gv Vip 2017, anche se sui social il pubblico ha manifestato una forte insofferenza nel vederlo ancora una volta sul piccolo schermo di Canale 5. L'ex tronista potrebbe quindi conquistare il favore degli altri coinquilini della Casa, ma potrebbe incontrare una forte ostilità da parte dei telespettatori. Fino ad ora, i commenti ed i tweets lo vedono svantaggiato rispetto agli altri concorrenti ed è possibile che possa perdere punti al televoto. Luca in realtà dovrebbe considerare la grande opportunità offerta dal reality per far conoscere un lato di sé agli italiani rimasto inedito a Uomini e Donne, l'unica carta che può giocare per ribaltare un eventuale insuccesso. Non dimentichiamoci infatti che Onestini è fra le nomination della prima puntata.

