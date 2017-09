Lady Gaga/ La fibromialgia la blocca: annullato concerto di Milano e tour europeo

Lady Gaga

Un lungo messaggio, struggente e sconvolgente, ha lasciato i fan di Lady Gaga senza parole. I problemi per la star continuano a causa della fibromialgia e se nei giorni scorsi l'abbiamo vista in ospedale, adesso Lady Gaga si mostra con il rosario in mano pronta a pregare affinchè tutto questo dolore scompaia. La star ha annunciato il suo stop, almeno per il momento, e questo significa che dovrà dire arrivederci alla parte europea del suo tour mondiale e, soprattutto, al concerto di Milano, unica tappa italiana. Le tappe europee avrebbero dovuto prendere il via proprio il 21 settembre prossimo per concudersi il 28 ottobre portando Lady Gaga in Italia, in Spagna, in Germania e non solo, ma, a quanto pare, i fan dovranno attendere il 2018 per vedere l'artista salire sui palchi del Vecchio Continente ma al momento non è questa la preoccupazione di tutti.

IL MESSAGGIO DI LADY GAGA

Il doloro invalidante che in questi giorni sta attanagliando Lady Gaga tiene in tensione anche i fan tanto che lei stessa, poco fa, su Instagram ha voluto spiegare le cose promettendo che un giorno, appena ne avrà modo, andrà a fondo spiegando i dettagli di quello che le sta succedendo e sta passando: "Sono un combattente. Io uso la parola soffrono non solo perché il trauma e il dolore cronico hanno cambiato la mia vita, ma perché mi impediscono di vivere una vita normale. Mi stanno anche tenendo lontana da ciò che amo il più del mondo: esibirmi per i miei fan. Non vedo l'ora di tornare in tour presto, ma devo essere con i miei medici adesso in modo da poter essere forte e eseguire per tutti voi per i prossimi 60 anni o più. Vi amo tanto".

