Laura Forgia / Chi è? Sostituisce Adriana Volpe a fianco di Magalli a I Fatti Vostri

Laura Forgia

Laura Forgia è la nuova regina de I Fatti Vostri. La piazza più famosa d’Italia riapre ufficialmente i battenti, oggi 18 settembre, con un’edizione tutta nuova. Accanto al veterano Giancarlo Magalli, infatti, c’è una bionda mozzafiato che il pubblico è pronto ad apprezzare e a conoscere. Laura Forgia non è una debuttante nel mondo della televisione anche se la co-conduzione de I Fatti vostri rappresenta la sua grande occasione. 35 anni il prossimo 9 ottobre, Laura Forgia è un’ex modella. Alta, bionda, fisico mozzafiato e uno sguardo in grado di bucare i teleschermi, Laura Forgia è figlia di madre svedese e padre italiano. Ha iniziato a sfilare quando aveva solo sei anni anche se, quando era una ragazzina, non sognava un futuro nel mondo dello spettacolo. Laura, infatti, è diplomata al conservatorio e si è laureata in ingegneria e biotecnologie mediche all’università degli studi dell’Insubria. Nonostante la laurea, però, ha sempre lavorato come modella. Finita l’avventura sulle passerelle, la Forgia ha poi tentato di sfondare nel mondo della televisione. Dopo tante esperienza, è arrivata la chiamata di Michele Gu

DA PLAYBOY ALL’EREDITA’

Laura Forgia, dopo la laurea, ha sempre lavorato nel mondo dello spettacolo. E’, infatti, stata una tentatrice di Temptation Island, il reality sull’amore condotto fa Filippo Bisciglia. Laura fu la tentatrice che mise fortemente in crisi il rapporto tra Sonia Carbone e Gabriele Caiazzo, oggi felicemente sposati. Dopo Temptation Island, Laura Forgia ha lavorato come professoressa nel game show preserale di Raiuno, “L'eredità”. Insieme all’amica e collega Eleonora Cortini ha partecipato come concorrente e Pechino Express tirando fuori un carattere forte e determinato. Dopo l’addio all’Eredità, ha affiancato Teo Mammucari nella conduzione di Cultura Moderna. Ha, inoltre, posato per Playboy e ha recitato nei film La vita presa a calci, The Night of the Zombies (La notte degli Zombies), Vallanzasca - Gli angeli del male, Maremmamara, Il mondo di mezzo.

