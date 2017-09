Luca Onestini e Soleil Sorgè/ Ospiti a Uomini e donne con un in bocca al lupo da parte della De Filippi...

Luca e Soleil, Uomini e donne

A volte ritornato e per Luca Onestini e Soleil Sorgè è arrivato il momento di tornare sul luogo del delitto proprio per il debutto della nuova edizione di Uomini e donne. I 4 tronisti nuovi stanno per prendere il posto in studio per cercare di cogliere l'eredità degli ex dello scorso anno e, proprio in nome di questo simbolico passaggio di consegne, Luca Onestini sarà in studio proprio insieme alla sua scelta, Soleil Sorgè. In barba a tutte le malelingue e dello stesso Marco Cartasegna, compagno di avventura del veronese, i due si preparano a festeggiare il loro quinto mese insieme dal momento della scelta e in studio rivivono alcuni dei momenti clou della loro storia televisiva non senza commozione.

IL RACCONTO DI LUCA E SOLEIL

I due racconterano che la loro storia va avanti a gonfie vele ma non mancherà l'in bocca al lupo per Luca Onestini che proprio lunedì scorso è entrato nella casa del Grande Fratello Vip in veste di concorrente. L'applauso del pubblico è tipiedo visto che ancora non ha mandato giù la non scelta di Giulia Latini come lo stesso Gianni Sperti gli fa notare. L'argomento si sposterà infine sull'altra coppia presente, ovvero quella che una volta era formata da Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma. Luca ha avuto modo di incontrare il romano durante una serata e sembra che per tutta la sera lui non abbia fatto che parlare bene della sua compagna ma anche questo non sembra convincerla. Soleil si dice felice della partecipazione di Luca al Grande Fratello e lo sosterrà anche in questo nuovo progetto, li vedremo presto in tv come Andrea Damante e Giulia De Lellis lo scorso anno?

© Riproduzione Riservata.