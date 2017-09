Lucio Dalla / I duetti da Fiorello a Gianni Morandi, da Andrea Bocelli a Renato Zero a Techetechetè

Techetechete dedica una puntata a Lucio Dalla (Web)

Questa sera su Rai 1 andrà in onda uno speciale su Lucio Dalla, amatissimo cantante bolognese scomparso nel 2012. La trasmissione sarà visibile a partire dalle 20:30 e si chiamerà 'Lucio Dalla Brividi di Cuore'. Nel corso del programma ammireremo l'artista dagli esordi fino agli ultimi anni, caratterizzati da una musica più riflessiva e meno sperimentale. I telespettatori saranno accompagnati dalle note delle sue canzoni più famose, dall'amatissima 'Anna e Marco', a 'Futura', passando per 'Caruso', 'Com'è profondo il mare' e tante tante altre. Dalle teche Rai uscirà anche una vera e propria chicca che certamente accontenterà i fans più accaniti di Lucio: una canzone intitolata 'Paff... Bum!' risalente addirittura alla fine degli anni Sessanta. Techetechete, trasmissione-amarcord sul varietà italiano dei bei tempi che furono, sicuramente farà grandi ascolti puntando sull'amore del pubblico per il grande (e indimenticato) Lucio, una vera e propria icona per tanti, tantissimi italiani. Chi di noi può dire di non essersi immedesimato in uno dei suoi pezzi?

UNA CARRIERA DI SUCCESSI

Apprezzato musicista e cantante, Lucio Dalla ha avuto una carriera lunga e luminosa, densa di grandi successi. Ha collaborato con tanti artisti del nostro panorama musicale, dando vita a dei duetti originali e musicalmente molto apprezzati. Sicuramente la maggior parte degli italiani ricorderanno la sua unione artistica con un'altro pezzo da novanta della nostra musica: Francesco De Gregori. Assieme al cantautore di 'Generale', 'La donna cannone' e molti altri brani, Dalla incise un disco, Banana Republic, destinato a diventare una pietra miliare. Al disco seguì un trionfale tour, chiamato allo stesso modo, che portò la loro musica in tutte le piazze italiane. A metà della sua carriera è cetamente da ricordare anche l'unione con Ron (al secolo Rosalino Cellamare), dalle cui mani uscì un successo come 'Attenti al Lupo', destinato a entrare nelle case degli italiani e a non uscirne più. Insomma, sia in solitaria che in coppia, il grande Lucio ha sempre riscosso successi e tributi, in ogni luogo.

L'OMOSESSUALITA'

Un aspetto che ha da sempre incuriosito i media è stato quello sulla presunta omosessualità di Lucio Dalla. Fin dalla metà degli anni Settanta molti avevano iniziato a chiedere lumi sul suo orientamento sessuale, ma il cantante aveva sempre dato risposte molto vaghe e ambigue. Alla sua morte, però, avvenuta nel 2012, si è scoperto che il cantante aveva una relazione con un uomo da circa otto anni, rispondente al nome di Marco Alemanno. Il giovane attore e fotografo, nato nel 1980, si era espresso liberamente durante i funerali cattolici del cantante, facendo storcere il naso a i più ortodossi e rigoristi dal punto di vista religioso. Il suo legame era stato spesso occultato, se non proprio nascosto, vista l'aperta religiosità di Dalla. In seguito a queste dichiarazioni, poi, si era aperta una lotta serrata sulla sua eredità, naturalmente cospicua. Al di là delle questioni economiche, quello che ci ha lasciato Dalla è sì un patrimonio, ma di ben altra fattura: artistico.

