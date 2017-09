MARCO PREDOLIN/ Un conduttore che sogna ancora gli anni '80 (Grande Fratello Vip 2017)

Marco Predolin al Grande Fratello Vip 2017

IL SUO INGRESSO NELLA CASA DEI ''COMFORT''

A differenza di altri concorrenti della casa, Marco Predolin ha varcato quasi subito la porta rossa, in compagnia di due modelle, Ivana Marazova e Carla Cruz (anche loro concorrenti della casa) e Luca Onestini, il tronista proveniente da Uomini e Donne. Marco Predolin ha un curriculum a dir poco degno di nota: è stato un famoso conduttore degli anni '80, celebre grazie a trasmissioni cult come Il gioco delle coppie e M'ama non m'ama, un conduttore radiofonico ( attivo soprattutto su RTL e Radio DeeJay) nonché autore di romanzi (tra i suoi libri più famosi, citiamo Chi non muore si rivede, legato ad un fatto particolarmente curioso della sua vita che l'ha toccato da vicino).

Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 2017, è stato un concorrente della squadra rossa: vincendo la sfida contro la squadra blu, ha potuto godere insieme ai suoi compagni di squadra di tutti i comfort e le comodità che la casa del reality mette loro a disposizione. Tuttavia, il programma è cominciato da poco e già sul web ci sono parecchie polemiche legate anche al suo nome: è noto ormai da tempo che il conduttore Predolin sia solito parlare e dire la sua riguardo agli omosessuali, Predolin ha dimostrato di avere in mente degli stereotipi ben precisi che riguardano certi atteggiamenti di alcuni omosessuali. È piuttosto probabile che Predolin si sia guadagnato l'antipatia del grande popolo del web, ma siamo ancora agli inizi ed è presto per cercare conferme! A seconda di ciò che si legge sui tabloid, pare proprio che Predolin rischi l'eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip. Restate sintonizzati per ulteriori chiarimenti.

UN RACCONTO ''ALCOLICO'' DI MARCO PREDOLIN

Il Grande Fratello Vip 2017 è iniziato da pochissimo, ma tutti i concorrenti della casa cominciano a simpatizzare gli uni con gli altri: Predolin è stato avvistato in compagnia di Simona Izzo e Cecilia Rodriguez, alle quali ha confidato di essere finito "nei guai" a causa del duo comico Pio e Amedeo (di Emigratis). I tre, settimane prima del Gf Vip 2, probabilmente avevano bevuto troppo durante una cena di lavoro, Predolin è stato beccato con un tasso alcolico di poco superiore della norma. Questa esperienza, nonostante tutto, gli ha fatto conoscere una realtà che probabilmente ignorava, avendo passato del tempo in una comunità come sanzione. Queste sono state le confidenze rilasciate alle due concorrenti. Non perdetevi la seconda puntata di Grande Fratello Vip in onda questa sera, su Canale 5!

