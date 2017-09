Niccolò Bettarini in ospedale / Il figlio di Simona Ventura ricoverato al San Raffaele di Milano

Simona Ventura

Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e di Stefano Bettarini, è recentemente finito in ospedale per un problema muscolare. Il ragazzo, ricoverato qualche giorno fa al San Raffaele di Milano, oggi sta bene e la conduttrice, per ringraziare tutto lo staff che si è occupato di lui, ha pubblicato sul suo profilo social una foto che la ritrae, proprio in ospedale, in compagnia di suo figlio. "Everything was good! Grazie al dottor Piero Volpi e a tutto il personale medico di @humanitas.serearch.hospital!! STUPENDI!!!", ha scritto la Ventura, che nell'immagine postata su Instagram bacia teneramente il capo di suo figlio ancora convalescente. Secondo le sue parole, non si sarebbe trattato di nulla di grave, soltanto un piccolo infortunio a livello muscolare che si sarebbe risolto in breve tempo grazie all'intervento del personale del San Raffaele di Milano. Solo un piccolo spavento, quindi, per Simona Ventura, che di recente ha catturato l'attenzione del gossip a causa della crisi con il compagno Gerò Carraro.

LA CRISI CON GERÒ CARRARO

"Va tutto bene, ma in questo momento le mie priorità sono altre. I miei figli, i viaggi all'estero per Giacomo, la scuola con Caterina e il brutto incidente di mia mamma. Insomma un caos, ma tengo botta". È con queste parole che Simona Ventura ha confermato le voci sulla crisi fra lei e il compagno Gerò Carraro sulle pagine del settimanale Chi. Per lei, inoltre, le ultime settimane sono state particolarmente dure anche a causa del brutto incidente di sua madre, che in seguito al brutto trauma ha riportato la rottura del femore. Forse è proprio per questo motivo che la conduttrice, in seguito all'intervento subìto da suo figlio, ha condiviso un nuovo scatto, con il quale ha rivelato a tutti i suoi fan ciò che prova in questo particolare momento della sua vita: "Voglio condividere con voi questa foto poiché, mai come ora e come ho sempre saputo, SO di essere molto fortunata!". Se siete curiosi di visualizzare l'immagine, potete cliccare qui.

