Oggi Uomini e Donne / In onda il Trono Classico: quattro nuovi tronisti! (18 settembre 2017)

Uomini e Donne, Maria De Filippi

Riparte oggi la nuova edizione di uomini e donne e lo fa con il trono classico e la presentazione dei nuovi tronisti. La puntata viene aperta di Maria annunciando ben quattro nuovi tronisti rigorosamente italiani. Il primo video introduce Mattia che si commuove parlando della mamma. Grande applauso quando entra in studio e Maria lo fa sedere vicino a Gianni. Il secondo filmato riguarda una tronista. Si tratta infatti di Sabrina Ghio semifinalista di Amici nel 2014. Oggi ha 32 anni ed è mamma di una bambina, si siede accanto a Tina. v Entrano poi i ragazzi per l’appuntamento al buio tra loro ritroviamo Nicolò che è stato un tentatore a “Temptations Island”. Tocca poi ad Alex, 22 anni e due fratelli gemelli, fa il parrucchiere e si definisce testardo ed emotivo. Quando aveva 18 anni rivelò alla famiglia di essere gay.

QUATTRO NUOVI TRONISTI SI PRESENTANO

Lo studio lo accoglie con entusiasmo, lui vuole aspettare a conoscere i corteggiatori. Filippo, conduttore di Temptations Island, tributa un ringraziamento al pubblico che li ha seguiti. Maria lancia il video che riassume la storia di una coppia ben nota, quella di Selvaggia e Francesco, nonostante le liti e lacrime di lei, al falò finale si abbracciano e lasciano il villaggio insieme, ma colpo di scena: si sono lasciati! Entra Francesco da solo spiegando la situazione attuale. I due non si vedono da un mese, in pratica Selvaggia non ha superato del tutto quello che è accaduto sull'isola. Arriva Selvaggia in studio ed incontra Desirèe aprendo un confronto molto acceso. Riusciranno a chiarire le loro divergenze? La situazione si surriscalda e appassiona il pubblico.

