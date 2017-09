Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 18 settembre 2017

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 18 SETTEMBRE 2017

Torna con il suo consueto appuntamento con l'oroscopo Paolo Fox anche oggi lunedì 18 settembre 2017. Il noto astrologo ha parlato all'emittente radiofonica LatteMiele con la rubrica Latte e Stelle. Per l'Ariete è un periodo importante in cui si riesce a ricevere delle attestazioni di stima molto importanti da persone a cui si tiene. La settimana verrà aperta in maniera interessante da parte del segno del Toro che anche per quanto riguarda il cuore dovrà affrontare delle situazioni in cui disimpegnarsi in maniera positiva. L'Acquario non è tranquillo e si trova in difficoltà anche dal punto di vista economico. I Pesci stanno lavorando a nuovi progetti che però non si riuscirà a gestire in questo momento. Lo Scorpione apre uno scenario in cui deve capire cosa ha in mente e dove andare a parare. Lo Scorpione apre uno scenario di vita tutto nuovo, è il momento importante molti potrebbero anche decidere di rinunciare a qualche appuntamento di lavoro.

ARIETE

È un periodo importante in cui riesce ad avere anche delle attestazioni di stima. Molti si troveranno in una condizione migliore rispetto al passato. Sabato e domenica sono giornate buone anche per un recupero sentimentale.

TORO

Apre la settimana in maniera importante con una Luna in ottimo aspetto. È consigliato però verificare sempre il solito conto corrente perché Giove in opposizione indica che bisogna ridimensionare le spese. Questo è un periodo bello per le trattative e i sentimenti, anche le vicende di cuore che sono state difficili da gestire adesso si possono sbloccare.

GEMELLI

Aprono questa settimana con qualche piccolo tormento perché ci sono dei pianeti dissonanti. Probabilmente qualcuno in questi giorni non è del tutto convinto di quello che sta facendo e di quello che vuole portare avanti. In amore attenzione a non riversare problemi che arrivano dall'esterno.

CANCRO

In questi giorni è molto motivato e pieno di carica. Giove favorevole è valido per chi inizia un progetto o un programma, però da dicembre bisogna ridimensionare il tutto. Chi non riesce a condividere alcune situazioni potrebbe accusare stanchezza, quindi è consigliato farsi aiutare.

LEONE

Questo è un periodo in cui può fare grandi cose, ma naturalmente questo è un segno che non si accontenta e vuole vincere e vuole che le persone intorno a se siano vincenti allo stesso modo. Spesso in amore sceglie persone da mostrare e di cui poter esser fiero. L'amore però è anche la ricerca di qualcosa di più intimo e concreto, chi ha vissuto proprio delle difficoltà in amore non deve guardare troppo l'involucro ma di guardare invece bene cosa c'è dentro una persona, soprattutto se si conosce qualcuno di nuovo in questo periodo.

VERGINE

Si parte con la Luna nel segno. È un momento in cui chi ha un'attività non sa a chi dare resti, chi ha da poco chiuso una storia si sta lanciando di nuovo nel mondo dei sentimenti. Il neo è rappresentato dal transito di Marte nel segno che porta qualche piccolo fastidio fisico.

BILANCIA

Ha molte energie in arrivo, così non si arrende. Tutto quello che fa adesso è importante e va accettato. A volte non accetta lavori o ordini se non è propriamente convinta perché vuole avere qualche comodità in più, ma bisogna fare attenzione a non buttare all'aria situazioni che invece potrebbero essere importanti perché quello che lascia adesso da dicembre sarà perduto.

SCORPIONE

Apre uno scenario di vita nuovo, ma bisogna capire cosa ha in mente. Molti potrebbero anche pensare di rinunciare ad una situazione lavorativa se non è gratificante e di stare di più con il partner. Non si esclude un cambio di vita importante.

SAGITTARIO

Tra metà settembre e metà ottobre potrà vivere una situazione di lieve disagio, anche e soprattutto se sta lanciando un nuovo progetto. Quest'agitazione non dovrebbe essere riversata in amore, soprattutto da mercoledì.

CAPRICORNO

Ci sono buone notizie in vista del mese di ottobre. Imposta una vita nuova anche sulla base dei nuovi rapporti. Molti si accorgeranno di un grande cambiamento in essere, anche quelli che hanno chiuso una storia adesso o stiano sereni da soli o abbiano voglia di fare qualche nuovo incontro.

ACQUARIO

In questi giorni non è del tutto tranquillo qualche tensione potrebbe portare a delle difficoltà non facili da superare. Dal punto di vista economico c'è qualche perplessità e presto si potrebbe vivere un momento complicato per diversi motivi. Forse fare un po' di economia sarebbe il consiglio da seguire.

PESCI

In questi giorni sta lavorando anche a nuovi progetti che però non sono gestibili per il momento. Si trova in una condizione di grande rilancio che riguarderà anche l'aspetto fisico. Il noto astrologo ha sottolineato diverse volte la possibilità di vivere un autunno estremamente positivo. Serve però la determinazione per arrivare al momento giusto con la grande consapevolezza dei propri mezzi e la voglia di riuscire a cogliere il momento giusto per esplodere.

