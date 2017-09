PAOLA CARUSO/ Barbara d'Urso le trova il fidanzato: l'incontro in studio (Pomeriggio 5)

Paola Caruso a Pomeriggio 5

Paola Caruso torna a Pomeriggio 5: la conduttrice Barbara d'Urso le ha preparato una sorpresa. In studio incontrerà infatti una persona che non si aspetta, ma chi? Potrebbe trattarsi del suo nuovo fidanzato: ben sapendo che la showgirl è alla ricerca di un nuovo amore, la conduttrice ha pensato di aiutarla e di presentarle una persona... Intanto possiamo dirvi che la showgirl è diventata una star in Spagna. Ha partecipato infatti a Supervivientes, la versione iberica de L'Isola dei Famosi. Lì non ha solo sofferto la fame, ma anche le pene d'amore, perché si è innamorata di uno dei concorrenti, con il quale avrebbe voluto approfondire la conoscenza. Purtroppo non è stata corrisposta, quindi ha annunciato a Pomeriggio 5 di essere ufficialmente single. Barbara d'Urso in quell'occasione le ha promesso che l'avrebbe aiutata, e a quanto pare è pronta a mantenere la sua parola. Dopo aver lanciato un appello a chiunque fosse intenzionato a corteggiarla, facendosi avanti con una mail alla redazione della trasmissione, è arrivato il momento di conoscere il possibile pretendente.

DOPO LA ROTTURA UNA PIOGGIA DI IMPEGNI LAVORATIVI

Sfortunata in amore, fortunata sul lavoro. Dopo la relazione finita male con l'ex tronista di Uomini e Donne, Lucas Peracchi, Paola Caruso è stata molto impegnata. Infatti è stata giurata nella prima edizione di Selfie - Le cose cambiano, poi è stata concorrente di Supervivientes, dove ha ottenuto un clamoroso successo, sfiorando la finale. Inoltre, è stata spesso ospite di diverse trasmissioni, tra cui Pomeriggio 5. Ma non è finita qui, perché proprio nelle ultime settimane in Spagna ha debuttato la versione iberica di Uomini e Donne, a cui sta partecipando in qualità di corteggiatrice, quindi ancora alla ricerca del principe azzurro. Ci riuscirà con il dating show o grazie all'intervento di Barbara d'Urso che le ha promesso di aiutarla? Ultimamente è stata vista anche a Venezia in occasione del Festival del Cinema: ha preso parte al party realizzato per celebrare il successo del film Victoria e Abdul.

