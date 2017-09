PAOLO CRIVELLIN E ALEX MIGLIORINI/ Uomini e Donne, le prime lacrime e la voglia d’innamorarsi (Trono Classico)

Paolo Crivellin e Alex Migliorini

Paolo Crivellin e Alex Migliorini sono pronti a stupire il pubblico di Uomini e Donne. Il tronista del trono classico e il nuovo tronista gay del programma di Maria De Filippi si presenteranno al grande pubblico nella prima puntata del trono classico di Uomini e Donne, in onda alle 14.45 su canale 5. Paolo Crivellin, arriva sul trono di Uomini e Donne dopo aver conquistato la fascia di Mister Italia e aver fatto il tentatore nell’ultima edizione di Temptation island dove ha legato soprattutto con Valeria Bigella. 26 anni, bellissimo, con un fisico scolpito, amante delle moto e degli animali, Paolo arriva nel programma di Maria De Filippi per innamorarsi. Single da molto tempo dopo la fine della sua ultima storia, durate ben cinque anni e mezzo, Paolo cerca una ragazza che sappia stare in mezzo alle gente, simpatica e che non sia possessiva. “Di solito preferisco le more, ma mi contraddico sempre quando vedo passare una bella bionda. La possessività in una donna mi allontana. Cerco una ragazza simpatica e allegra che sappia stare tra le persone”, ha dichiarato alle telecamere di Uomini e Donne.

ALEX MIGLIORINI PRONTO A FAR DIMENTICARE CLAUDIO SONA

Alex Migliorini è il ragazzo su cui ha deciso di puntare la redazione di Uomini e Donne per la nuova stagione del trono gay. 22 anni, parrucchiere di Verona, Alex Migliorini ha già conquistato il pubblico e strappato le prime lacrime ai fans del programma di Maria De Filippi parlando della propria vita. Quello di Alex è un vissuto importante nonostante la giovane età. A soli 18 anni ha rivelato la propria omosessualità ai genitori ricevendo subito il loro sostegno e il loro affetto. “La sera prima di dirlo ai miei genitori non ho dormito tutta notte. Era una domenica mattina, mia mamma era in sala di pranzo, sono scoppiato a piangere. Le ho spiegato perché non le ho mai portato una ragazza a casa in 18 anni della mia vita e anche lei è scoppiata a piangere. A quel punto è entrato mio padre, ci chiese cosa fosse successo e io gli ho risposto: Sono gay". Alex ha ammesso di aver vissuto un periodo molto difficile ma di essere riuscito a superarlo grazie all’appoggio della sua famiglia. A rendere tutto più complicato è stata la sua malattia, la vitiligine di cui soffre da sempre e che lo ha reso un ragazzo insicuro soprattutto nel periodo dell’adolescenza. Oggi, però, Alex è una persona più forte, matura e con una gran voglia d’innamorarsi.

LA RIVALITA’ DI PAOLO CON MATTIA E I DUBBI SU ALEX

Paolo Crivellin e Alex Migliorini sono saliti in punta di piedi sul trono di Uomini e Donne. Durante le prime registrazioni del trono classico di Uomini e donne, però, i due sono saliti agli onori della cronaca. Tra Paolo e Mattia, infatti, è scoppiata subito la rivalità. Entrambi, infatti, hanno messo gli occhi su Vittoria. La corteggiatrice, al momento, non ha ancora scelto quale dei due tronisti corteggiare e Paolo, in esterna, non perde occasione per convincerla a scegliere lui. Nonostante Mattia goda di una maggiore popolarità, durante le prime registrazioni, il popolo dei social ha espresso il suo gradimento nei confronti di Paolo che, nonostante le apparenze, sta dimostrando di essere un ragazzo dolce, serio e maturo. Alex Migliorini, invece, partito con tutti i pronostici a favore, è già stato travolto dalla prima polemica. Alla corte di Alex Migliorini c’è il corteggiatore Andrea Nascimbeni. I due non hanno mai parlato di una precedente conoscenza ma sui social sono apparsi dei like sospetti che non sono passati inosservati al popolo di Uomini e Donne. Alex e Andrea, dunque, si conoscevano già? Dopo il precedente di Claudio Sona, i fans del programma di Maria De Filippi sperano che il tronista sia sincero e che non abbia nulla da nascondere.

