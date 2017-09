Pippa Middleton/ Cambia look: il nuovo taglio corto ricorda quello "cult" di Victoria Beckham

Pippa Middleton e James Matthew

Pippa Middleton come la sorella Kate: nuovo taglio di capelli. La sorella minore della Duchessa di Cambridge ha sfoggiato un nuovo bob lungo molto chic e di tendenza. Addio alla lunga chioma: Pippa Middleton è stata fotografata in giro per Londra in bicicletta con un taglio più corto rispetto all'ultimo hairstyle, più classico e tradizionale. Il primo autunno da donna sposata lo affronterà dunque con un taglio più corto alle spalle, liscio e con riga centrale. Semplice e al tempo stesso ricercato anche il look: ha indossato una camicia a quadri, un paio di skinny jeans neri, scarpe da tennis e occhiali da sole oversize. Anche la sorella Kate recentemente ha cambiato acconciatura: in occasione della visita ufficiale a Wimbledon durante il torneo di tennis di luglio ha mostrato per la prima volta un taglio di capelli più corto rispetto a quello mostrato negli ulti anni. A differenza della sorella minore, Kate Middleton ha preferito puntare su un mosso voluminoso e definito sulle punte, invece di lasciare i capelli lisci.

POSH SPICE CONTINUA A DETTAR LEGGE IN FATTO DI STILE

A chi si è ispirata Pippa Middleton per il suo nuovo taglio di capelli? In molti sono certi che la sua nuova acconciatura sia simile al mitico caschetto di Victoria Beckham. L'ex Spice Girls si conferma la regina posh d'Inghilterra quando si tratta di stile da ispirare. Il taglio scelto dalla sorella minore della Duchessa sembra proprio una citazione al bob della Posh Spice, diventato cult negli anni Novanta al punto tale da essere ribattezzato posh bob. Un caschetto molto rigoroso nella sua struttura: la riga in mezzo è "chirurgica", la piega è perfettamente liscia. Quindi Pippa Middleton ha ceduto alla tendenza del momento e infatti interpreta il caschetto in maniera molto british. Una bella rinfrescata al suo stile borghese. Un taglio netto senza apparenti motivazioni. A soli quattro mesi dal matrimonio con James Matthew, Pippa ha cambiato stile ai suoi capelli con un taglio ai boccoli e agli abitini a fiori.

#PippaMiddleton bikes through London and shows off a new shorter 'do ?? (??: Backgrid) Un post condiviso da POPSUGAR Celebrity (@popsugarcelebrity) in data: 12 Set 2017 alle ore 14:53 PDT

© Riproduzione Riservata.