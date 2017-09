Provaci ancora Prof 7/ Anticipazioni seconda puntata: Camilla divisa tra la figlia e nuovi omicidi

Provaci ancora Prof

Lo scorso giovedì 14 settembre, Veronica Pivetti è tornata nuovamente sulla rete ammiraglia di Casa Rai per la nuova stagione di "Provaci ancora "Prof", la fiction TV che la vede protagonista ormai da svariati anni. La prima puntata d'esordio della serie è stata caratterizzata da un vero boom di ascolti non indifferente, portandosi a casa 4.242.000 spettatori pari al 19.2% di share. Dopo avere sfidato solo il film di Canale 5, questa volta la fiction TV avrà "l'ingrato" compito di doversi scontrare con la seconda puntata del Grande Fratello Vip. Lo scorso lunedì sera, Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno avuto incredibilmente la meglio anche contro la prima puntata della seconda stagione de Il Paradiso delle Signore. Scopriamo a seguire, la trama e le anticipazioni della nuova puntata della serie televisiva in onda con l'amatissima Veronica Pivetti che indosserà ancora una volta i panni della professoressa Camilla Baduino. La bizzarra docente tornerà in pista con nuovi e interessanti casi da risolvere e con un emozionante doppio appuntamento in prima serata, stasera e il prossimo giovedì 21 settembre. La vita della professoressa, sarà nuovamente animata dalla presenza della figlia Livietta che lasciata Londra farà ritorno a Torino a casa dei genitori insieme alla piccola Carlotta.

Trama Provaci ancora Prof 7, ecco cosa succederà oggi, 18 settembre

Livietta ha lasciato il marito. La Prof accoglie la notizia con estremo sgomento e cerca di capire in che modo potere risolvere le spinose problematiche della figlia. Livietta però, non sarà l'unico "problema" di Camilla ed infatti, il classico delitto della giornata avrà luogo durante una rappresentazione circense messa in piedi da una alunna. Giorgia, la nuova vittima, in realtà è morta per un errore. Lo sparo ricevuto infatti, era riservato a suo fratello Ivan che si è allontanato dalla città senza un motivo apparente: come andrà a finire? Camilla Baduino però, vuole anche risolvere un altro mistero che gira attorno a Carmen, l'ex fidanzata di Renzo a suo volta ex marito proprio della Prof. Carmen infatti, vive proprio di fronte la casa di Camilla e Gaetano, affascinante braccio destra della docente. Carmen a quanto pare, potrebbe perfino stare vivendo una storia parallela con un uomo che però non ha ancora mai visto: cosa succederà? Camilla è certa che prima o poi la verità verrà a galla e così continua incessantemente ad indagare. Se la trama vi ha incuriosito, vi invitiamo a seguire la seconda puntata della nuova stagione di Provaci ancora Prof, in onda su Rai1 nella prima serata di oggi, lunedì 18 settembre.

