Quinta Colonna/ Anticipazioni 18 settembre: politica e sgomberi tra i temi di Paolo Del Debbio

Quinta Colonna

Quinta Colonna con Paolo Del Debbio è tornata in onda, con la nuova stagione, dallo scorso lunedì 11 settembre in diretta su Rete4. Nella prima serata di oggi, verrà proposto il secondo appuntamento che vedrà come sempre in scena, il giornalista e scrittore occuparsi dei casi più disparati. Grande sgomento per esempio, nel corso della puntata d'esordio per il racconto di una signora che, uscita di casa per alcune ore insieme alla sua famiglia per fare un picnic, si è trovata senza casa al suo ritorno. Marisa (nome di fantasia) ha raccontato a Paolo Del Debbio di essersi trovata faccia a faccia con coloro che le hanno abusivamente occupato casa. Da mesi infatti, un gruppo di persone hanno preso totalmente possesso della sua abitazione. Queste e altri racconti shock di questo tipo, saranno il cuore pulsante di Quinta Colonna, anche per quanto riguarda la nuova puntata di oggi, 18 settembre. Paolo Del Debbio però, dovrà scontrarsi con due pezzi da novanta. Da un lato infatti, ci sarà spazio per la nuova puntata di Provaci ancora Prof, in onda sull'ammiraglia di Casa Rai. Di contro, su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip che, lo scorso 11 settembre ha vinto la gara degli ascolti TV scontrandosi con la prima puntata della seconda stagione de "Il Paradiso delle Signore".

Quinta Colonna, anticipazioni: di cosa ci parlerà Paolo Del Debbio?

Oltre tre ore di trasmissione in diretta, per uno spaccato televisivo che ci condurrà stasera tra politica e accadimenti attuali. Paolo Del Debbio, condurrà la seconda puntata della nuova stagione di Quinta Colonna, sempre su Rete4. La politica, anche questo anno, sarà fortemente al centro del dibattito in studio e anche lo spazio ludico, vuole essere in qualche modo il protagonista. Ecco perché, nella puntata d'esordio abbiamo visto un "finto" Adriano Celentano esibirsi con tanto di gag del conduttore: "Ringrazio Mediaset, adesso siamo in trattativa con Mina", ha affermato scherzosamente Del Debbio. Tra gli altri temi, anche le occupazioni e gli sgomberi avranno ancora una volta un ruolo importante all'interno della nuova stagione di Quinta Colonna. Lo studio, rivisitato e più luminoso, ospiterà i molteplici collegamenti con i giornalisti in giro per l'Italia. Spazio poi, verso le battute finali per degli interventi più sobri e leggeri. Lo scorso lunedì per esempio, si è parlato del tema: gli scappellotti sono educativi? In studio con il conduttore abbiamo ritrovato Tosca D'Aquino, Enrica Bonaccorti e Massimo Ceccherini, chi ci sarà stasera?

