Raoul Bova al Grande Fratello VIP 2 ed. 2017 / Guest star o concorrente a tutti gli effetti gf vip?

A una settimana dall’avvio ufficiale della seconda edizione, il Grande Fratello VIP entra nel vivo e nella puntata di questa sera su Canale 5 ci sarà l'arrivo di uno dei super-ospiti annunciati da tempo dalla produzione e che andrà ad unirsi ai sedici concorrenti già presenti negli studi di Cinecittà: confermando l’indiscrezione lanciata da Barbara D’Urso nel corso di Pomeriggio 5, Raoul Bova entrerà nella Casa più spiata d’Italia nel corso della serata che vedrà l’eliminazione del primo inquilino tra quelli in nomination. L’arrivo del 46enne attore originario di Roma era stato in seguito annunciato ufficialmente sulla pagina Facebook ufficiale del GF VIP in un breve post nel quale si parlava, tra le varie anticipazioni, anche di un trasloco. Infatti, non è ancora ben chiaro cosa accadrà quando Bova attraverserà la fatidica porta rossa: per lui è in programma il ruolo di guest star solo per la puntata odierna oppure rimarrà all’interno della Casa in veste di concorrente?

RAOUL BOVA E IL MISTERO DEL TROLLEY NEL POST SU INSTAGRAM

Nelle ultime ore, sull’account Instagram del Grande Fratello VIP (@grandefratellotv) è apparso un post che mostra, accanto alla breve didascalia, uno scatto proprio di Raoul Bova. L’attore protagonista di recente della miniserie televisiva Ultimo 5 e de I Medici (nei panni di Papa Sisto IV) è stato infatti immortalato di spalle nei pressi della fatidica porta rossa che conduce nella Casa. “Lui è pronto… e voi?” recita la suddetta didascalia ma a incuriosire i followers, oltre che gli altri fan del programma condotto da Ilary Blasi sui social network, è stato soprattutto il vistoso trolley azzurro sul quale Bova è appoggiato e che, verosimilmente, dovrebbe contenere tutto l’indispensabile per trascorrere più di qualche giorno negli ambienti messi a disposizione dei partecipanti del reality show. Dunque, sarebbero confermati i rumors che vorrebbero l’attore capitolino quale diciassettesimo concorrente ufficiale anche se, in attesa della diretta, alcuni sottolineano che il trolley è servito unicamente per le foto di scena e che la partecipazione di Bova si limiterà a una ospitata di poche ore.

L'ATTORE PAPARAZZATO DI RECENTE CON LA "PANCETTA"

Ad ogni modo, Raoul Bova era tornato al centro delle cronache “gossippare” già alcuni giorni fa, prima ancora che venisse annunciata la sua partecipazione alla seconda stagione del Grande Fratello VIP: l’attore era stato infatti paparazzato dal settimanale Chi, durante le vacanze che stava trascorrendo in compagnia della compagna e della figlia Luna, e gli scatti avevano messo in mostra un Bova visibilmente invecchiato e anche con una silhouette decisamente non impeccabile. In particolare, uno scatto in costume e che metteva in risalto la classica pancetta da uomo di mezza età è diventato immediatamente virale sui social, scatenando un vero e proprio dibattito tra coloro che rimpiangevano il fisico scolpito esibito dall’attore negli anni passati e alcune fan che invece sottolineavano che Raoul Bova sta invecchiando comunque bene e che non sarà certo qualche chilo di troppo a intaccare il suo proverbiale fascino.

