SERENA GRANDI/ Pace fatta con Giulia De Lellis? (Grande Fratello Vip 2017)

Serena Grandi AL Grande Fratello Vip 2017

IL SUO INGRESSO A TRISPOLI

Fra i primi ad entrare al Grande Fratello Vip 2017, Serena Grandi ha dimostrato di sentirsi un pesce fuor d'acqua in questa sua nuova avventura. Sottile e silenziosa, il suo ingresso è stato contrario a quanto aveva prospettato il pubblico da casa, che aveva già immaginato di vederla scontrarsi con Giulia De Lellis. Invece l'attrice ha adottato la strada del silenzio - ed anche della pigrizia - avvicinandosi subito a Cristiano Malgioglio. Ed è così che è proseguita la diretta, mettendo in luce una Grandi forse già stanca per via delle mille emozioni. Non ha di certo gradito di essere stata destinata a Tristopoli con gli altri concorrenti, ma è stata di sicuro fra chi ha arricciato di meno il naso. E' diventata inoltre subito confidente di Malgioglio, che le ha riversato tutta la propria frustrazione per quella nuova destinazione.

LO SCONTRO TRA SERENA GRANDI E GIULIA DE LELLIS

Durante la prima settimana al Gf Vip 2017, Serena Grandi ha preso il controllo della cucina di Tristopoli ed ha messo al di sotto dei riflettori il proprio lato materno. E' stata infatti fra i primi a posizionarsi di fronte ai fornelli, facendosi carico di pranzi e cene per tutti i coinquilini. Un ambiente che evidentemente le è familiare e che sente più affine alle sue corde, tanto che ha rifiutato l'aiuto di Daniele Bossari. Insomma, Serena sta facendo la propria parte senza spingersi oltre al limite, mantenendo comunque un buon controllo di se stessa. Nei giorni successivi alla diretta, l'attrice ha anche avuto modo di avere un piccolo chiarimento con Giulia De Lellis, riuscendo a dimostrare che fra loro non c'è alcun attrito. In realtà è stata l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne a prendere in mano l'argomento, sottolineando che lo scontro vissuto sul piccolo schermo tempo prima era stato creato dalle dinamiche del programma. Focolai spenti ancora prima di nascere, dunque, ma sarà davvero così?

COME ANDRA' QUESTA SERA NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP?

La posizione di Serena Grandi al Gf Vip 2017 si può giudicare intermedia. Non è di certo fra gli inquilini più in mostra, ma non è nemmeno svogliata, pigra e lassista come altri. Un po' mamma, un po' confidente, l'attrice potrebbe proseguire la sua esperienza senza troppi intoppi. Peccato che nella Casa vinca spesso e volentieri lo scandalo, l'estro, l'eccentricità, tutte doti che Serena sta nascondendo oppure non possiede affatto. Dovrebbe quindi uscire maggiormente allo scoperto e rendersi essenziale agli occhi degli altri concorrenti, una strada che forse sta intraprendendo grazie alle sue abilità in cucina. In un reality in cui tutto è dosato, sarà essenziale riuscire a sfamare tante persone con quello che c'è a disposizione, ma di fronte ad un'eventuale prova fisica è di certo fra i concorrenti più svantaggiati di questa seconda edizione dello show.

