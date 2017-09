SHOOTER/ Su Italia 1 il film con Mark Wahlberg e Kate Mara (oggi, 18 settembre 2017)

il film d'azione in prima serata su Italia 1

NEL CAST MARK WAHLBERG

Shooter, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 18 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola d'azione che è stata diretta da Antoine Fuqua nel 2007. La trama del film è stata tratta da Point of Impact, il romanzo scritto da Stephen Hunter che narra le avventure di Swagger, un cecchino scelto e protagonista della guerra in Etopia. Nel cast figurano gli attori Mark Wahlberg, Kate Mara, Danny Glover, Ned Beatty e Michael Peña. Mark Wahlberg, che nel film veste i panni di Bob Lee Swagger, è noto per i suoi ruoli da protagonista in pellicole come Cani sciolti, Trasformers, Max Payne, The Gambler e Deepwater-Inferno sull'oceano. Il compositore statunitense Mark Mancina ha dato vita alla colonna sonora del film Shooter, utilizzando solo strumenti digitali. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

SHOOTER, LA TRAMA DEL FILM

Bob Swegger, il protagonista del film, è un tiratore scelto dell'esercito americano. Ormai congedato dal servizio per via del decesso di un suo collega nel corso di un'operazione militare in Etiopia, Bob decide di ritirarsi in un piccolo paesino del Wyoming. La sua tranquillità viene però spezzata dalla chiamata di un colonnello che ha intenzione di reclutarlo per inserirlo in un gruppo d'azione, con l'intenzione di prevenire un attentato terroristico ai danni del Presidente degli Stati Uniti. In realtà, l'attentato contro il presidente è semplicemente una farsa. La vera azione terroristica mira ad eliminare un arcivescovo che è a conoscenza delle torture perpetrate dall'esercito americano in Etiopia. L'ingaggio si tramuta dunque in trappola e Swagger è il primo sospettato. Al tiratore scelto non resta che scappare e tentare di pianificare una contro mossa in grado di dimostrare la sua innocenza.

Si rifugia, così, presso l'abitazione di Sarah, la fidanzata del suo collega morto in Etiopia. L'unico a credere fermamente che Bob sia innocente è Memphis, l'agente incaricato di indagare sul caso. Quando Memphis verrà rapito, sarà proprio Bob a salvarlo. Insieme cercano di scovare il vero colpevole dell'attentato ma, nel frattempo, i complottisti rapiscono e torturano anche Sarah. Poco dopo, Swagger riesce ad incontrare il colonnello che lo ha contatto per la missione, incastrandolo, e d'innanzi al procuratore riesce a dimostrarsi innocente, pur non potendo incastrare il colonnello.

© Riproduzione Riservata.