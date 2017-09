SIMONA IZZO/ Riuscirà a conquistare l’affetto dei coinquilini? (Grande Fratello Vip 2017)

Simona Izzo AL Grande Fratello Vip 2017

LA VICINANZA CON CARMEN DI PIETRO

Simona Izzo è stata la prima concorrente a varcare la soglia del Grande Fratello Vip 2017, un compito difficile dato che l'attrice, poco avvezza alle dinamiche del reality, ha dimostrato fin dalle prime battute di essere piuttosto spaesata. Dopo averla intravista semi addormentata a bordo della limousine, è stata in grado di far perdere la pazienza alla conduttrice Ilary Blasi a causa delle sue numerose domande su particolari bizzarri. Come per esempio l'ubicazione del frigorifero e del bagno, che ha ricercato sottolineando quanto fossero importanti per la sua permanenza. Simona Izzo è forse fra i volti più noti della Casa ed è una grande comunicatrice, sia in presenza degli inquilini che in loro assenza. Non è stato raro infatti in questi giorni vederla parlare con le telecamere, intenta a dispensare consigli sul trucco alle coetanee oppure a perfezionare la recitazione in erba di Carmen Di Pietro. Le due concorrenti sembrano tra l'altro essersi trovate e trascorrono diverso tempo insieme, scambiandosi consigli sul trucco, sulla ginnastica facciale e molto altro ancora. In particolare, durante la prima settimana Simona Izzo ha fatto leva sulla parlata romana di Carmen per spingerla a valutare un futuro a contatto con lo spettacolo.

LE PRIME LAMENTELE DI SIMONA IZZO...

Anche se i fan del Gf Vip 2017 stanno adorando la presenza di Simona Izzo nella Casa, per via delle sue famose perle, gli altri concorrenti dimostrano una forte insofferenza nei modi di fare dell'attrice. In particolare Simona si è scontrata con l'ex tronista di Uomini e Donne, Luca Onestini, per via di una raccolta differenziata fatta con approssimazione. Subito dopo, la concorrente ha avuto da ridire con Carla Cruz per via della durata della sua doccia. La modella brasiliana è fra l'altro in nomination. Simona Izzo ha dimostrato quindi di non pensare alla possibilità che gli altri concorrenti del Gf Vip richiedano presto la sua fuoriuscita, anche se fino ad ora sembra che l'abbiano presa più che altro come bersaglio per numerosi scherzi. Uno dei quali ideato da Onestini, che non ha mancato inoltre di sottolineare in modo sorridente che Simona russa anche di più di Marco Predolin.

RISCHIA LA NOMINATION?

Simona Izzo potrebbe essere una delle prossime nomination del Gf Vip. Eliminati gli sconosciuti, verso cui si sono dirette le prime candidature all'eliminazione, l'attrice potrebbe infatti essere una delle più quotate a guadagnare l'uscita dalla Casa. Dalla sua parte ha in realtà il pubblico da casa, che fra frasi sconnesse ed un comportamento a dir poco pesante, ha dimostrato finora di apprezzarla in modo particolare. Qualcuno tuttavia l'ha equiparata a Pamela Prati, che nella precedente edizione del reality ha dato non pochi problemi ed ha fatto discutere i social. Simona Izzo riuscirà a conquistare l'affetto dei coinquilini? In particolare sembra essersi legata con Jeremias Rodriguez, che ha preso al di sotto della propria ala da mamma della Casa. Riuscirà anche solo questo a salvarla da una possibile nomination?

