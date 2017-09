STASERA IN TV / Oggi, programmi Mediaset: Grande Fratello Vip e Scooter (lunedì 18 settembre 2017)

la programmazione Mediaset del 18 settembre

Nella programmazione dei canali Mediaset di lunedì 18 settembre spicca il reality show "Grande fratello VIP", che dovrebbe essere il programma più seguito dai telespettatori, ma sono presenti anche rubriche di attualità, film d’azione, sentimentali e commedia, rubriche sportive e serie televisive. Una programmazione in grado di intercettare tutti i gusti dei telespettatori. La serata di Canale 5 propone alle 21.10 una puntata della seconda edizione del reality show "Grande Fratello Vip", condotto ancora una volta da Ilary Blasi, con la complicità di Alfonso Signorini, novità di quest’anno la voce fuori campo della Gialappa’s Band. Tra i vip che sono stati invitati ad entrare nelle "casa" e che vengono "spiati" nel corso delle loro giornate, Marco Predolin, Simona Izzo, Lorenzo Flaherty, Cristiano Malgioglio, Luca Onestini e Daniele Bossari. Alle 00.30 spazio al rotocalco di moda "X – Style", nel quale i telespettatori potranno vedere servizi con tema lo stile di oggi e quello che verrà in seguito, raccontato da vari personaggi che mettono a fuoco le varie tendenze di moda e costume.

Su Italia 1, la serata prende il via alle 21.15 con un film di azione intitolato "Shooter", diretto da Antoine Fuqua, ed interpretato da Mark Wahlberg, Danny Glover, Rhona Mitra, Ned Beatty, Michael Pnea, Elias Koteas, e Rade Serbedzija. Il personaggio principale della vicenda è un ex tiratore scelto che dopo aver fallito una missione, causando la morte di alcuni civili, si è ritirato dall’esercito USA, Successivamente viene richiamato per sventare un attentato che ha preso di mira il Presidente americano. Chi gli ha dato l’incarico però lo ha attirato in un tranello, mettendolo al centro di un intrigo di giochi di potere tra varie fazioni. Il tiratore scelto diviene così lui stesso un bersaglio, e contro di lui arriva l’accusa di terrorismo, per cui si ritrova in mezzo ad una vera e propria caccia all’uomo. Alle 23.50 si cambia completamente argomento con un talk show dedicato al gioco del calcio ed intitolato "Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco". In studio, insieme al conduttore, Pierluigi Pardo, opinionisti ed ex calciatori analizzano quanto è successo sia nell’ultimo weekend in serie A e nei vari campionati europei che le gare delle italiane e delle maggiori squadre europee nelle sfide infrasettimanali della Champions e dell’Europa League. Con uno spazio anche ad alcune interviste esclusive con alcuni protagonisti calcistici. Su Rete 4 la serata è dedicata ai programmi di attualità: si inizia alle 21.15 con "Quinta colonna", il programma curato da Raffaella Regoli e condotto in studio da Paolo Del Debbio. Il programma è uno di quelli storici della rete, ed è alla sua settima edizione. Nel corso delle varie puntate si seguiranno tutte le fasi della politica, cercando anche, come di consueto, di andare a cogliere i sentimenti e le opinioni della "gente comune".

Alle 00.30 è la volta dei reportage contenuti nel programma di Toni Capuozzo, intitolato "Terra", che spaziano tra vari fatti scottanti, sia italiani che esteri. Su La 5, alle 21.10, un film di genere sentimentale, intitolato "Chateau Meroux - Il vino della vita", che tratta la vicenda di una giovane, Wendy, che ha ereditato un vigneto, che piace però anche ad uno speculatore, che tenta in tutti i modi di portarglielo via. Ad aiutare la giovane donna arriva Chris, del quale Wendy si innamora. Diretto da Bob Fugger ed interpretato da Daniel Bastreghi, Taylor Negron, Christopher Lloyd, Stephen Pawley, Nathaniel Nate Scott, Amanda Righetti, Marla Sokoloff, Jeffrey Weissman e Barry Watson. Su Mediaset Extra, alle 21.15, una puntata del "Grande Fratello Vip", reality show con personaggi famosi di musica e spettacolo. Su Iris dalle 21.00 il film di azione "Arma letale 2", nel quale i due protagonisti principali, i poliziotti Riggs e Murthaug si trovano a dover affrontare un diplomatico sudafricano che manda avanti degli affari loschi, e ricicla denaro sporco, coperto dalla sua immunità diplomatica. Per far questo i due agenti devono anche assicurare protezione a Leo, il contabile di una banda legata al diplomatico, che può svelare segreti in grado di mandare all’aria i piani dei criminali.

Diretto da Richard Donner, ed interpretato da Mel Gibson, Joe Pesci, Danny Glover, Patsy Kensit e Joss Ackland. Italia 2 presenta, a partire dalle 21.10 la serie poliziesca "Big Bang Theory", con il quarto episodio dell’ottava stagione, dal titolo "La riverberazione della sveltina", nel quale Raj presenta a tutto il gruppo Emily, con Penny che pensa di non piacerle. Intanto i ragazzi, che sono rimasti privati della fumetteria di Stuart, prendono una decisione: lo aiuteranno a riaprirla, comprandone una quota ciascuno. Su Top Crime, alle 21.10, la serie poliziesca "Major Crimes", con il 19esimo episodio della quarta stagione, dal titolo "Col senno di poi". Nel quartiere dominato da una gang vengono trovati due cadaveri, quello di una donna e di suo figlio. La squadra pensa che la morte sia stata causata da una guerra tra gang, ma nel corso delle indagini si scopre che con la stessa pistola erano stati commessi degli omicidi 12 anni prima e perciò si cerca la collaborazione di un agente che aveva svolto le indagini all’epoca. LA

