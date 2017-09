STASERA IN TV / Oggi, programmi Rai: Provaci Ancora prof 7! (lunedì 18 settembre 2017)

i programmi rai del 18 settembre

E' ormai tornata alla normalità la programmazione televisiva e anche la Rai torna a proporre palinsesti tesi a cercare di guadagnare il maggior numero di utenti. Il menu predisposto per la prima serata del 18 settembre prevede fiction, attualità, cinema e cultura, con un programma abbastanza dosato per poter reggere l'urto della concorrenza. Il programma più visto sarà probabilmente Provaci ancora prof, la serie televisiva che vede Veronica Pivetti nei panni di un'insegnante con il pallino delle investigazioni. Ormai arrivata alla settima stagione, la fiction incentrata sulle vicende professionali e affettive di Camilla Baudino sembra infatti pronta a fare ancora una volta incetta di ascolti, per la gioia di Rai Uno. Rai Due punta a sua volta su una serie statunitense, Criminal Minds, in cui le investigazioni sono portate avanti da una squadra di profiler dell'FBI, costretti a dare la caccia a serial killer spietati. Una caccia che però comporta grandi costi personali ad ognuno degli agenti della speciale unità approntata all'uopo. Punta invece sull'approfondimento Rai Tre, che proporrà Presa diretta, il programma diretto da Riccardo Iacona, in onda ormai dal 2009 e incentrato sulla stretta attualità, come dimostra la scelta di ripartire quest'anno dall'Isis. Cinema per Rai 4, che proporrà The Signal, una pellicola diretta nel 2014 da William Eubank, con Carlyle Eubank e David Frigerio in veste di protagonisti. La narrazione vede tre studenti del MIT porsi alla ricerca di un hacker, dopo che questi ha violato sistemi di sicurezza della loro università. Seguendone le tracce arriveranno nel deserto del Nevada, ove si ritroveranno in osservazione in quanto vittime di contagio da parte di alieni. Grande cultura per Rai 5, ove andrà in onda Dario Fo e Franca Rame - La nostra storia, un programma che va a ricordare le tappe che hanno scandito la vita di una delle coppie più famose del teatro italiano. Ancora cinema, invece, per Rai Movie, che proporrà al suo pubblico Sweetwater - Dolce vendetta, un film diretto da Logan e Noah Miller, con Ed Harris, January Jones e Jason Isaacs in qualità di protagonisti. La vicenda è ambientata in New Mexico, alla fine dell'800, quando all'improvviso si sviluppa un torrido triangolo che vede coinvolta una ex prostituta contesa da uno sceriffo corrotto e un fanatico leader religioso. Nessuno dei due riuscirà però a sopravvivere, quando la situazione virerà verso il suo logico epilogo. Anche Rai Premium, infine, proporrà la visione di una pellicola, Caught, film diretto da Maggie Rriley che vede Anna Kamp, Stephanie Scott, Rebecca Avery e Antonio Alvarez dividersi i ruoli da protagonista. Al centro della narrazione c'è Allie, un'adolescente dolce e dotata di grande ingegno, che si impegna in una relazione con un uomo più anziano di lei e già sposato. La relazione trova però un deciso ostacolo proprio nella moglie di lui, Sabrina, una donna che è pronta a qualsiasi cosa pur di non vedere crollare la sua famiglia.

LA PROGRAMMAZIONE TV DELLA RAI:

Rai Uno ore 21.25 Provaci ancora prof, serie televisiva, a seguire dalle ore 23.35 Petrolio, programma di approfondimento;

Rai Due ore 21.20 Criminal Minds, serie televisiva, a seguire dalle ore 00.30 Sorgente di vita, programma culturale;

Rai Tre ore 21.15 Presa Diretta, programma di approfondimento, a seguire dalle ore 23.10 Fuori Roma, programma di approfondimento;

Rai 4 ore 21.00 The Signal, film; Rai 5 ore 21.15 Dario Fo e Franca Rame - La nostra storia, programma culturale;

Rai Movie ore 21.10 Sweetwater - Dolce vendetta, film;

Rai Premium ore 21.20 Caught - Il gioco della follia, film.

