STEFANO DE MARTINO/ Il rapporto con Maria De Filippi e la nuova armonia con Belen Rodriguez

Belen Rodriguez (Instagram)

Stefano De Martino sarà protagonista della stagione 2017/2018 grazie alla sua rinnovata presenza ad Amici di Maria De Filippi. Il ballerino napoletano condurrà il daytime, come lo scorso anno, e aiuterà i ragazzi nella scuola di ballo, mantenendo anche il suo ruolo di ballerino professionista nel serale. Proprio il suo rapporto con Maria De Filippi, che conosce fin dalla sua partecipazione al reality show come concorrente, è stato oggetto di un'intervista rilasciata al portale del TgCom, nella quale ha chiarito di intendersi con lei solo con un semplice sguardo: "Tra noi ormai basta uno sguardo. Mi conosce da quando ero molto piccolo, capisco da una occhiata che aria tira e capisco come comportarmi. Il nostro rapporto è come quello tra un pugile con il suo coach, basta poco per capire se tirare su le braccia o un pugno…" Stefano non ha negato di essere anche rimproverato da Queen Mary, che spesso gli 'tira le orecchie' per riportarlo all'ordine.

Tutto bene con Belen, Gilda Ambrosio è no comment

Nella stessa intervista rilasciata al TgCom, Stefano De Martino ha rilasciato parole di stima nei confronti dell'ex moglie Belen Rodriguez, precisando di avere ritrovato con lei il giusto equilibrio dopo la separazione: "Per il bene di nostro figlio abbiamo ristabilito un bellissimo rapporto. Mi sento di dare un consiglio a tutte le coppie separate. Non vale la pena farsi la guerra, di mezzo ci vanno solo i figli. L’amore per un figlio dovrebbe unire ancora di più, soprattutto da separati". Non poteva mancare il riferimento al ruolo di padre: Stefano si definisce una persona premurosa, anche se solo ora si è reso conto di essere diventato apprensivo. L'inizio dell'asilo di Santi gli ha fatto capire di non essere tranquillo se il figlio è lontano dai suoi genitori. Infine, non è mancato un fallimentare tentativo di scoprire qualche dettaglio in più sulla relazione con Gilda Ambrosio. Il ballerino di Amici purtroppo ha archiviato tale curiosità con un semplice 'no comment'.

© Riproduzione Riservata.