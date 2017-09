SWEETWATER / Su Rai Movie il film con Ed Harris e January Jones, questa sera in prima serata (18 settembre)

January Jones in Sweetwater

IL CAST DEL FILM

Sweetwater – la dolce vendetta è un film di genere western che andrà in onda su Rai Movie, il canale del servizio pubblico dedicato al cinema, in prima serata (21.10) il prossimo 18 settembre. La pellicola prodotta nel 2013 negli Stati Uniti D'America, che vede la direzione congiunta di Logan Miller e Noah Miller, e si basa su un soggetto scritto da Andrew McKenzie. Buona la sceneggiatura curata dagli stessi registi, per quello che è un film già visto all’interno dei palinsesti televisivi del bel paese, e che è stato prodotto dalla Kickstart Productions unitamente alla Mythic International Entertainment. Non conosciutissimo il cast di attori, attori che comunque hanno fornito un ottima prova, tra di essi l’unico conosciuto al grande pubblico è Ed Harris, attore americano che nel passato è stato spesso visto nel ruolo di "duro" e January Jones, diventata nota al grande pubblico per aver interpretato Betty Draper in Mad Man.

SWEETWATER, LA TRAMA

Il film si ambienta in una piccola cittadina del Nuovo Messico, al suo interno un sedicente profeta, Josiah, fa il bello e cattivo tempo, poggiando la sua azione su una condotta violenta e prevaricatrice. In tale contesto a farne le spese sono prima un vicino di nome Ramirez e successivamente due innocenti viandanti, tutti sono uccisi senza pietà e i loro cadavere occultati. Nel piccolo paesino giunge però Cornelius Jackson, l’uomo inviato dal governo è alla ricerca dei due viandanti uccisi, e inizia a indagare sul santone esautorando dalle sue funzioni il locale sceriffo. Tutto procede con una violenza estrema, violenza che colpisce anche la moglie di Ramirez, il vicino ucciso da Josiah. La donna è una ex prostituta che però innamoratasi di suo marito aveva lasciato la vita da strada per dedicarsi al proprio amore, una volta che l’amato era stato ucciso da Josiah si era data da fare per far nascere il figlio che attendeva, figlio che purtroppo aveva perso a causa di un aborto dovuto alla faticosa vita che la donna conduceva. Come se non bastasse la donna era un pensiero fisso del santone, quest’ultimo sfruttando il suo strapotere dopo la morte del marito, l’aveva brutalmente violentata, confidandogli che era stato lui stesso a renderla vedova. La confidenza aveva fatto ricordare a Sarah la sua passata vita fatta di violenza, la donna motivata inizia perciò a mettere in atto una lucida vendetta, vendetta che la porterà a uccidere tutti gli appartenenti della banda di Josiah. Nella scena finale Sarah riesce finanche a liberare lo sceriffo, egli era stato rapito con l’inganno e crocifisso nel ranch del santone, il tutore dell’ordine una volta libero grazie alla donna, però trova la forza di sfidare a duello il suo nemico, un duello nella quale perderanno la vita entrambi. L'ultima scena è dedicata al ritorno alla vita normale di Sarah, la donna spogliatasi dei panni di vendicatrice viene purificata da un fuoco divino.

