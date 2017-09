Sabrina Ghio e Mattia Marciano / Uomini e Donne, dal sogno d'amore al presunto flirt (Trono Classico)

Sabrina Ghio e Mattia Marciano

Sabrina Ghio e Mattia Marciano cominciano ufficialmente oggi la loro avventura sul trono di Uomini e Donne. Alle 14.45, su canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova stagione del trono classico durante la quale verranno presentati Sabrina e Mattia. Chi sono, dunque, i nuovi protagonisti di Uomini e Donne? Entrambi volti noti e molto amati dal pubblico, Sabrina e Mattia sognano d’incontrare il grande amore alla corte di Maria De Filippi. Napoletano ed ex corteggiatore di Desirèe Popper, maturo, serio e con una grande voglia di formare una famiglia, Mattia Marciano dopo aver messo il cuore nella sua precedente esperienza da corteggiatore, è pronto a fare lo stesso come tronista. Marciano, infatti, non ha accettato il trono per visibilità ma per la grande voglia che ha d’innamorarsi. “L’amore per me è avere una persona che mi rispetti e per la quale esista solo io. Se penso a una donna, la penso come alla madre dei miei figli”, ha dichiarato alle telecamere di Uomini e Donne. Il tronista napoletano, dunque, cerca una donna seria, che abbia voglia di costruire qualcosa di solido, responsabile e che abbia degli obiettivi concreti nella vita. Riuscirà a trovarla?

SABRINA GHIO, TANTE DELUSIONI NELLA SUA VITA

Dalla scuola di Amici di Maria De Filippi al trono di Uomini e donne: Sabrina Ghio torna in tv per trovare l’amore vero. L’ex ballerina, messo da parte il sogno di fare della danza il suo lavoro, negli ultimi anni ha pensato soprattutto alla famiglia. Si è sposata ed è diventata mamma di Penelope che oggi ha quattro anni e che è la persona più importante della vita della tronista. Sabrina ha 32 anni, vive a Roma con la sua bambina e lavora nel settore marketing. Felice e serena, Sabrina sogna un fidanzato che la ami e che non le metta i piedi in testa come è accaduto in passato. La tronista, infatti, tende spesso ad annullarsi nelle sue storie d’amore mettendo il compagno al primo posto. Un atteggiamento che, finora, non le ha portato fortuna al punto da essere tornata single dopo i fiori d’arancio. Nonostante le grandi delusioni, però, Sabrina sogna ancora il grande amore. “Sono molto romantica e anche se ho preso un sacco di batoste, credo nell’amore vero e mi ci butterei dentro con tutte le scarpe. Sono buona, tonta, pigra e credulona” – ha dichiarato alle telecamere di Uomini e Donne aggiungendo – “Vorrei che un uomo si prendesse cura di me e rendesse tutto più bello. Vorrei un amore folle, che ti fa fare pazzia e non ti fa dormire la notte. Vorrei viverlo con la consapevolezza di una trentenne ma con la voglia di vivere di una ventenne. L’età non è importante, mi interessa di più la maturità. Non cerco un padre per mia figlia, ma un fidanzato. Voglio fare la fidanzata”.

PRIME POLEMICHE PER SABRINA E MATTIA

Il percorso di Sabrina Ghio e Mattia Marciano sul trono di Uomini e Donne non è iniziato nel migliore dei modi. La tronista è stata subito criticata per aver ceduto alla chirurgia plastica. Sui social e in studio si è difesa dagli attacchi del pubblico rivelando di aver fatto qualche punturina per migliorare il proprio aspetto fisico. Mattia, invece, è finito nell’occhio del ciclone per il feeling immediato che ha instaurato con Vittoria. Tra i due è subito nato un fortissimo legame che sta facendo insospettire i fans e gli opinionisti, convinti che i sue si conoscessero prima di Uomini e Donne. Tuttavia, Mattia e Sabrina sono saliti agli onori della cronaca anche per una presunta attrazione che i due proverebbero l’uno nei confronti dell’altra. Sabrina, infatti, ha rivelato di considerare Mattia il suo ideale di uomo al punto da aver tentato di contattarlo dopo la decisione di Desirèe Popper di non scegliere. Mattia, da parte sua, ha ammesso di trovare bellissima Sabrina ma di voler continuare il suo percorso da tronista. Le dichiarazioni di Sabrina e Mattia, tuttavia, stanno facendo molto rumore.

