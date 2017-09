Selvaggia e Francesco/ Dalla crisi post Temptation Island a Uomini e donne: si chiariranno?

Selvaggia e Francesco, Temptation Island

Il momento topico è arrivato: Uomini e donne prende il via proprio oggi, 18 settembre, con la prima puntata della nuova edizione e la presentazione dei 4 nuovi tronisti, e non solo. In studio oggi non prenderanno il loro posto solo i nuovi protagonisti dell'edizione tra tronisti e corteggiatori ma anche alcuni ospiti "illustri". In particolare, Maria De Filippi annuncerà l'entrata in studio di Filippo Bisciglia e di due vincitori morali di Temptation Island, Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo. I due si sono ritrovati alla fine del reality estivo dei sentimenti conquistando il pubblico a casa ma, alla fine, hanno finito per litigare e lasciarsi. La loro crisi adesso va avanti da due mesi ma all'epoca della registrazione che vedremo oggi era passato solo un mese. Selvaggia e Francesco entreranno in studio separati, come usciranno?

NIENTE PACE PER LA COPPIA NEMMENO IN TV!

Le prime anticipazioni sulla prima puntata di Uomini e donne non lasciano ben sperare visto che per i due non c'è stato ancora modo di chiarire. Filippo Bisciglia e Maria De Filippi hanno provato a far parlare e ragionare i due ma senza molto successo. Francesco non era intenzionato a chiedere scusa all'epoca convinto di essere dalla parte della ragione mentre lei non aveva intenzione di tornare sui suoi passi dopo tanta sofferenza. In studio gli opinionisti si dividono e mentre Gianni Sperti prende le parti di Francesco, Tina Cipollari prende quelle di Selvaggia sicura che abbia sofferto molto in passato per aver reagito in questo modo al post reality e agli ultimi comportamenti di Francesco. In studio insieme ai due ci sarà anche il presunto pomo d'Adamo, ovvero Desirèe Maldera. Sembra proprio che per via di un like di Francesco all'ex tentatrice tutto sia cambiato per la coppia di lenticchi.

© Riproduzione Riservata.