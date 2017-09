Shakira e Piqué sono in crisi? / Il calciatore smentisce pubblicando sui social una foto di famiglia

Shakira in uno scatto su Twitter

Tutti i fan della coppia formata da Shakira e Piqué possono tirare un sospiro di sollievo: la crisi annunciata dalla stampa mondiale negli ultimi mesi, altro non è se non una mera ipotesi mai confermata dai due protagonisti. Nelle ultime ore, infatti, a mettere fine al pettegolezzo è stato lo stesso calciatore, che ha pubblicato uno scatto che ritrae in riva al lago i suoi due figli, Milan e Sasha, in compagnia di Shakira. La tenera foto di famiglia, che il difensore ha postato su Instagram inserendo nella didascalia l'hashtag #familythree, contiene il tag della cantante colombiana, segno evidente che per la coppia, al momento, la crisi è del tutto lontana. Ad alimentare le voci di un possibile allontanamento fra i due, infatti, era stata proprio l'assenza di foto di famiglia sui profili social di Piqué e di Shakira, che per molto tempo hanno tenuto la vita privata lontana dal chiacchiericcio dei social network.

LE ORIGINI DELLA CRISI

A ipotizzare una crisi fra Shakira e Piqué è stata la stampa spagnola, che negli ultimi periodi ha notato l'assenza di foto di famiglia sui profili social dei due protagonisti. Il difensore, in particolare, prima di postare lo scatto dei suoi piccoli in riva al lago, non condivideva immagini dei suoi cari dal mese di marzo, mentre la sua compagna Shakira, dopo aver postato sui social network una sua foto agli inizi di luglio, ha poi sorpreso tutti i suoi follower con un silenzio assai anomalo. L'immagine della famiglia al gran completo in riva al lago, quindi, sembra mettere fine a tutti i pettegolezzi formulati dai media negli ultimi mesi, segno evidente che la notizia di un allontanamento fra i due, ipotizzata dalla stampa mondiale semplicemente dagli aggiornamenti dei loro account, è da ritenersi infondata. Tuttavia, per i giornali spagnoli la crisi è tutt'altro che lontana, visto che secondo i bene informati, Piqué avrebbe già lasciato la casa che condivide con Shakira per trasferirsi altrove.

