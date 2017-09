Simona Ventura e Gerò Carraro in crisi? / La coppia scaccia il gossip con una foto

Simona Ventura

Crisi archiviata tra Simona Ventura e Gerò Carraro? Nello scorso numero, il settimanale Chi ha dato per certo l'allontanamento tra la conduttrice e il compagno, riportando anche le dichiarazioni della Ventura. «Va tutto bene, ma in questo momento le mie priorità sono altre. I miei figli, i viaggi all’estero per Giacomo, la scuola con Caterina e il brutto incidente di mia mamma. Insomma un caos, ma tengo botta» ha confessato Simona che infatti in questi giorni è stata al fianco di suo figlio, Niccolò Bettarini, che ha subito un intervento al ginocchio. Le voci di una crisi con Gerò sembrano però allontanarsi in questi ultimi giorni, soprattutto con l'arrivo di uno scatto postato dalla Ventura su Instagram che la vede proprio accanto a Gerò. Uno scatto che risale a due giorni fa, quindi dopo l'inizio delle voci di crisi, e che li vede abbracciati, sorridenti, insomma felici.

LA FOTO SCACCIA GOSSIP DI SIMONA VENTURA

Una foto che allontana in un istante i sospetti di un'imminente rottura per la nota coppia. Ecco infatti che i follower della Ventura iniziano ad intendere lo scatto proprio come una prova che tutto procede a gonfie vele; così si legge: «Penso che la foto insieme sia una dimostrazione che va tutto bene!!» e ancora «Come sempre l'invidia è una cosa bruttissima.pur di scrivere qualcosa.la felicità non è tollerata? Assurdo!» e c'è chi invece nota «Simona sei sempre perfetta....ma quando sei accanto ai tuoi familiari sei molto ma molto piu'Bellaaaaa x me e'il vero Amore che si prova verso coloro che danno piu' di qualsiasi altra cosa si vede dalla tua espressione del viso sei serena e questo ti rende ancora piu'bella».

