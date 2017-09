UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni puntata 18 settembre: la proposta di Renato per aiutare Franco

Un posto al sole

Comincia oggi una nuova settimana di programmazione di Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:40 su Rai 3. Si ripartirà dalla lettera ricevuta da Franco dal legale del proprietario della palestra e dai conseguenti problemi economici della famiglia Boschi. Se da un lato il padre di Bianca dovrà fare i conti con i pericoli relativi a Gaetano, dall'altro dovrà anche pensare al sostentamente della bambina, proprio ora che Angela ha deciso di iscriverla ad una scuola privata. In questo turbinio di avvenimenti farà la sua entrata in scena Renato, che cercherà di risolvere la situazione correndo in soccorso al genero e facendogli una proposta che lui non potrà rifiutare. La accetterà, mettendo almeno per una volta la famiglia davanti a tutte le vicissitudini di amici e parenti? Si tornerà a parlare della proposta di Arianna a Silvia per la creazione del Vulcano 2.0. Nonostante gli inevitabili ostacoli che porterà questo suo progetto, la donna non si tirerà indietro. Sarà questo l'inizio di nuovi problemi con Andrea?

Arianna cerca il denaro per il suo nuovo progetto

Nella puntata di Un posto al sole di questa sera, Arianna sarà alla disperata ricerca del denaro necessario per ampliare il Vulcano, creando la cucina che potrebbe portare il locale al vero successo. Dopo un iniziale rifiuto, proprio ora che Elena e Alice hanno bisogno del suo aiuto economico, anche Andrea sarà dalla parte della compagna. Arianna non si tirerà indietro, più che mai convinta di poter raggiungere il suo obiettivo. Si rivedrà Mariella, che finalmente ha ritrovato la serenità nel suo rapporto con Guido. La vigilessa avrà la possibilità di incontrare Massaro e scoprirà, con sua somma sorpresa, i motivi che hanno spinto l'uomo a corteggiarla. Quali saranno? Ciò comporterà nuovi inevitabili problemi nel rapporto con Guido? Infine c'è grande curiosità per le sorti di Patrizio, alle prese con il suo sogno di partecipare al reality show culinario Chef Parade. Ma come ben sappiamo non tutto sta andando come da lui previsto in un primo momento...

