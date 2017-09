Una Vita / Anticipazioni puntata 18 settembre: cosa nasconde il nuovo malessere di Teresa?

Una Vita

Nuovi problemi in arrivo per la povera Teresa, che dopo il doloroso addio a Mauro e il successivo incidente di Cayetana, deve fare i conti con un nuovo malessere che non sembra darle tregua. Già nella scorsa settimana, la protagonista di Una Vita è stata al centro di tutte le trame con le sue misteriose crisi di panico, tanto da costringere Caytana, già profondamente provata per la propria situazione, a chiedere l’aiuto della loro comune amica Clelia. Nell’appuntamento di oggi, come sempre in onda a partire dalle 14.10, la situazione di Teresa non farà che peggiorare e la moglie di Felipe, di comune accordo con Cayetana, si rivolgerà a lei per convincerla a chiedere il parere di un esperto in affezioni della mente. Come reagirà Teresa? Ma, soprattutto, dopo le dolorose vicende degli ultimi periodi, riuscirà la protagonista della soap opera spagnola a trovare finalmente la forza di reagire?

LA NUOVA VITA DI TRINI

Dopo la lunga separazione che li ha tenuti distanti nel corso delle ultime settimane, Trini e Ramon, protagonisti di Una Vita, possono finalmente godersi la loro ritrovata serenità. Nelle ultime puntate in onda su Canale 5, infatti, Clemente è stato finalmente arrestato e il provvidenziale intervento di Celia e Felipe ha dato a Ramon la possibilità di comprendere le vere motivazioni degli strani comportamenti di sua moglie. Nella puntata in onda oggi, inoltre, Venancio Ruiz verrà chiamato in commissariato per deporre in qualità di testimone contro Clemente e, di fronte a questo evento, i due coniugi della soap non potranno che tirare un sospiro di sollievo: con l’arresto del malvivente e la successiva testimonianza di Ruiz, potrebbero esserci delle buone speranze per rientrare in possesso di tutti i loro beni. Riuscirà Ramon a recuperare le sue ricchezze e a dare un nuovo senso alla sua vita?

