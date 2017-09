Uomini e Donne/ Anticipazioni: Michele D'Ambra rinuncia al parterre... per una dama! (Trono Over)

Gemma Galgani e Marco Firpo a Uomini e Donne

Clamorosa svolta nel trono over di Uomini e Donne. Dopo aver annunciato il suo ritorno nel corso della nuova stagione, Michele D’Ambra si prepara a fare un improvviso passo indietro. Il motivo di questo dietrofront del cavaliere, a quanto pare, è l’amore, dal momento che nel tardo pomeriggio di ieri l’ex di Gemma Galgani, a un passo dalla nuova edizione di Uomini e Donne, ha annunciato, con un post su Fabebook, il suo ritiro dalle scene: “Ciao cari amici... la prossima settimana comincerà la nuova stagione di U&D... inizialmente non mi rivedrete perché sto conoscendo fuori dal programma questa ragazza meravigliosa e di spessore... Chissà se ci rivedremo… mai dire mai”. Insieme alle sue parole, D’Ambra ha condiviso un’immagine, che ritrae il suo volto affiancato a quello di un’altra protagonista del parterre. Ai suoi fan, naturalmente, non è sfuggito il nome della dama, Astrid, amata dama del trono over che, quindi, starebbe frequentando l’ex di Gemma. Per visualizzare il post condiviso dall’ex cavaliere, potete cliccare qui.

OGGI AL VIA LA NUOVA EDIZIONE

Su Canale 5 è tutto pronto per la nuova stagione del trono over, che con il ritorno di Uomini e Donne riporterà sul piccolo schermo tutti i protagonisti più amati del popolare dating show di Maria De Filippi. Fra questi, naturalmente, non mancherà l'amata e odiata Gemma Galgani, che come già anticipato, dopo la lunga estate da single, svelerà al suo pubblico i motivi che hanno contribuito alla fine della sua storia d’amore con Marco Firpo. Presente nel parterre anche il biondo cavaliere ligure, così come Giorgio Manetti, entrambi, almeno per il momento, appartenenti al passato della celebre dama torinese. Non mancheranno Graziella Montanari e Manfredo, ormai divisi in seguito ai battibecchi della scorsa stagione, e l’amatissima Anna Tedesco, che dopo aver archiviato per sempre le recenti delusioni amorose è pronta a concedere la sua fiducia a un nuovo cavaliere. Riuscirà la dama a trovare finalmente l’amore?

