Uomini e Donne/ Anticipazioni: al via oggi la nuova edizione del dating show (Trono Classico)

Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne

La nuova stagione di Uomini e Donne ripartirà oggi pomeriggio a partire dalle 14.45, come sempre su Canale 5. Per quanto riguarda il trono classico, il pubblico avrà la possibilità di conoscere, in maniera ufficiale, i quattro nuovi protagonisti che siederanno nei prossimi mesi sui trono, stiamo parlando dell’ex ballerina di Amici Sabrina Ghio, l’ex tentatore di temptation Island 2016 Paolo Crivellini, l’ex corteggiatore di Desirée Popper Mattia Marciano e l’attuale titolare del trono gay Alex Migliorini. A giudicare le loro performance amorose, come sempre, saranno Tina Cipollari e Gianni Sperti, pronti a bacchettare gli amanti del “busness” e a lodare chi, invece, riuscirà a seguire il proprio cuore. Da questa settimana, quindi, via libera alle nuove avventure dei quattro tronisti, che come rivelano le prime anticipazioni rilasciate dal sito ufficiale di Maria De Filippi, riserveranno al pubblico delle grandi sorprese.

PIETRO LASCIA ROSA PER IL NAPOLI!

“Non dovevamo andare insieme a Milano?” è con queste parole che Rosa Perrotta, in uno dei video postati ieri su Instagram Stories, ha dato vita a un divertente siparietto in compagnia di Pietro Tartaglione, sua scelta nel corso dell’ultima edizione del trono classico. L’ex corteggiatore, infatti, nella giornata di ieri ha preferito recarsi allo stadio piuttosto che accompagnare la sua fidanzata a Milano e questo, in breve tempo, ha scatenato l’ironia dell’ex tronista. “Mi stai lasciando andare da sola, a Milano, per andare a vedere la partita del Napoli?”, immediata la risposta del suo fidanzato, che senza neanche riflettere ha ribadito “assolutamente sì”. Di conseguenza, Rosa Perrotta non ha potuto fare altro che prendere atto delle sue parole: “Va beh, io e Pietro dobbiamo ufficializzare la ottura dopo questa cosa, io vado a Milano e non torno più, lui se ne va a f* a vedere il Napoli”. Per visualizzare il divertente filmato, disponibile su Instagram per un periodo di tempo limitato, potete cliccare qui.

