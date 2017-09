VERONICA ANGELONI/ La pallavolista ha un motto: ''tutte per uno, uno per tutte'' (Grande Fratello Vip 2017)

Veronica Angeloni al Grande Fratello Vip 2017

AL BUIO CON CRISTIANO MALGIOGLIO

Altissima e solare. Al Grande Fratello Vip 2017, Veronica Angeloni si è fatta notare innanzitutto per la sua statura: ne sa qualcosa Cristiano Malgioglio, che è stato suo bersaglio per uno sketch promosso dalla produzione. La pallavolista massese si è infatti intrufolata di nascosto nella camera da letto scelta dal paroliere, complice l'assenza temporanea di luce. Fin dal suo ingresso è stato possibile riconoscere in lei una forte propensione al contatto umano, tanto che l'abbiamo vista lanciarsi al collo di Malgioglio, che di contro ha subito sottolineato di non voler condividere il letto con la ragazza. Nulla di personale, ovviamente, fa tutto parte della natura solitaria del Vip. Veronica tuttavia ha mostrato una certa confusione alle parole di Malgioglio, facendo intuire di esserci rimasta male, anche se il tutto si è concluso con una risata. Persino quando il cantante ha ipotizzato che indossasse un pigiama.

I PREGI DI VERONICA ANGELONI

Una delle caratteristiche principali di Veronica Angeloni è l'operatività e la collaborazione. Un regalo forse dei tanti anni trascorsi in squadra con altre sportive ed in cui per forza di cose ha dovuto realizzare il detto 'tutte per uno, uno per tutte'. Ed è questo che è evidente in ogni decisione presa dalla ragazza in questa prima settimana di reality, dalle proposte di rendere Tristopoli più vivibile fino al prodigarsi per fare la propria parte. E forse anche qualcosa di più, se consideriamo che intanto Malgioglio è rimasto con le mani in mano. In perfetto contrasto con Giulia De Lellis, Veronica ha già saputo farsi voler bene anche dal pubblico da casa, che è rimasto impressionato innanzitutto per la sua altezza, ma che ha apprezzato anche il suo modo di fare. Veronica Angeloni non si trova attualmente in nomination, ma ha tutte le carte in regola per proseguire con fortuna la sua avventura nella Casa. L'unico intoppo potrebbe derivare dagli altri concorrenti del Gf Vip, che potrebbero prenderla di mira proprio per la sua bontà d'animo.

SARA' LA LEADER DELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP?

Forse fra gli inquilini meno in vista, Veronica Angeloni ha trovato una sua dimensione al Gf Vip 2017 nel giro di pochissimo tempo. Durante la diretta l'abbiamo infatti vista girare per la Casa senza sosta, alla ricerca di qualcosa da fare, e così è stato anche durante la settimana. Fra le più attive, la pallavolista si potrebbe rivelare essenziale per governare la location e determinante per superare le prossime prove. Di certo averla in squadra può essere solo un vantaggio, anche se alla fine ogni concorrente del Gf Vip gareggia in solitaria. Ha inoltre messo in mostra diverse doti da leader, requisito essenziale per guidare la folla di inquilini verso una meta ben precisa, oltre che per influenzarne le decisioni e le nomination.

© Riproduzione Riservata.