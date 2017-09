CartaBianca / Anticipazioni 19 settembre: con la Berlinguer anche Flavio Insinna e Geppi Cucciari

#CartaBianca, anticipazioni

#CartaBianca con Bianca Berlinguer, torna stasera e si scontra con DiMartedì, in onda su La7 e condotto da Giovanni Floris. Interessantissimo questo scontro diretto che vedrà confrontarsi due programmi molto simili. Nella terza rete di Casa Rai, la conduttrice e giornalista lancerà in pista Flavio Insinna e Geppi Cucciari di contro, "Giova" sguinzaglierà la copertina di Gene Gnocchi che ha preso il posto di Maurizio Crozza e Luca e Paolo tirandosi addosso le prime critiche della rete, compreso Maurizio Costanzo. Il direttore di Rai3, Stefano Coletta ha immediatamente espresso tutta la sua gioia nel tornare a lavorare con la Berlinguer così come con la Sciarelli e Chi l'ha visto? e Riccardo Iacona e PresaDiretta. Flavio Insinna, ogni settimana sarà il protagonista assoluto di un racconto che vedrà in primo piano dei fatti di cronaca. Cosa ci rivelano le altre anticipazioni del nuovo appuntamento di oggi, martedì 19 settembre?

#CartaBianca, la Berlinguer in onda su Rai3

Bianca Berlinguer, raccontando il ruolo di Flavio Insinna in trasmissione, ne aveva parlato in maniera molto positiva, affermando: "Flavio Insinna sarà una delle novità. L'anno scorso siamo partiti in corsa, ci è stato chiesto di andare in onda a febbraio, è stata una fatica non indifferente visto che andavamo già in onda col quotidiano. È stato un rodaggio utile; la struttura quest'anno funzionerà meglio". Di seguito, spazio per le "rivelazioni" sulla paura di doversi proprio scontrare con un vero pezzo da novanta come Giovanni Floris: “Il pubblico è abituato a sintonizzarsi il martedì con lui. Floris è molto forte, difficile da contrastare". #CartaBianca questo nuovo anno, si presenta in modalità light, con una parte finale molto più leggera già apprezzata da moltissimi: "Non sarà riservata solo a personaggi del mondo dello spettacolo. Ma cercheremo di scoprire anche storie nuove, anche storie di cronaca, di far conoscere personaggi non famosi", ha raccontato la giornalista. Anche stasera, oltre a Flavio Insinna, ci sarà la preziosa collaborazione di Geppi Cucciari che commenterà i fatti di politica (ma non solo). Tutti sintonizzati su Rai3?

