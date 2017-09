ANTONELLA ELIA E JILL COOPER/ Le caporali di Pechino Express 2017 riusciranno a raggiungere il podio?

Antonella Elia e Jill Cooper a Pechino Express 2017

''L'UNIONE FA LA FORZA'' E' IL LORO MOTTO

Le Caporali hanno appena iniziato la loro avventura a Pechino Express 2017: Antonella Elia e Jill Cooper hanno in comune diversi aspetti, fra cui un carattere forte e determinato. Si tratta forse di una delle coppie più quotate alla vittoria finale, date le loro capacità di resistenza. Durante la prima puntata le abbiamo viste in realtà in forte difficoltà durante la corsa per raggiungere la prima tappa della prima prova, ma in seguito si è scoperto che si trattava solo di una tecnica. Le immagini hanno mostrato infatti le Caporali correre a braccetto, sintomo che probabilmente Antonella si trovasse in difficoltà. L'unione fa la forza è in realtà il motto che hanno adottato per questo primo test, da cui sono risultate vincitrici. Pechino Express 2017 ha infatti richiesto ai Viaggiatori di risolvere un quesito di matematica, risolvendo un'operazione collegata ad alcune informazioni personali e supportate dagli abitanti del luogo.

Le Caporali sono state infatti le prime a risolvere il quiz e liberare la barca con cui recuperare i bambini da portare a scuola, riuscendo a tagliare per prime il traguardo. Nella fase successiva tuttavia Antonella e Jill sembrano aver perso quota, tanto che non sono più riuscite a mantenere il primato. La loro coppia si è posizionata comunque fra i primi durante i tre giorni di tappa, dimostrando comunque di essere fra le avversarie da temere. Purtroppo per loro la prova immunità è stata vinta dalle Clubber, partite in svantaggio ma dotate dello spirito giusto per proseguire in modo vincente. Durante una delle notti di soggiorno, abbiamo conosciuto inoltre il lato emotivo di Antonella e Jill, soprattutto per quanto riguarda quest'ultima. Entrare in contatto con i filippini ha smosso il cuore tenero della trainer, che a discapito di un atteggiamento duro, nasconde in realtà una grande apertura di cuore. L'abbiamo vista infatti fra le lacrime, commossa dalla bontà delle persone che hanno ospitato la sua coppia. Purtroppo la prima puntata di Pechino Express 2017 ha visto le Caporali perdere quota rispetto agli Amici, che dopo un inizio vacillante sono riusciti a conquistare l'ultimo traguardo.

ANTONELLA ELIA E JILL COOPER, DUE DONNE IN PERFETTA FORMA FISICA

Le Caporali hanno tutte le carte in regola per poter conquistare il podio di Pechino Express 2017. Grazie alla forma fisica di Jill Cooper, risultano infatti fra le coppie più avvantaggiate per le prove fisiche, anche se la brutalità della trainer potrebbe portarla ad un contrasto con Antonella Elia. La compagna d'avventura di Jill l'ha infatti criticata per il suo modo di fare eccessivamente brusco durante la prova del riso, in cui l'allenatrice ha usato tutta la propria forza per sfruttare al meglio il tempo rimasto a disposizione. Le Caporali hanno entrambe un carattere forte, che di certo non le lascerà abbattere di fronte alle difficoltà, ma lo stress legato a Pechino Express ha dato modo nel corso delle edizioni di scalfire anche i cuori più tenaci. Succederà anche alle due Viaggiatrici? Per ora sembra che la coppia goda di un forte vantaggio rispetto ai rivali, ma è anche vero che durante il percorso potrebbero nascere delle faide interne tali da minare il loro rapporto. Per ora possiamo solo dedurre che nessuna delle due ha dimostrato di prevalere sull'altro, sintomo che potrebbe far pensare ad un forte equilibrio fra le parti.

RIUSCIRANNO A BATTERE GLI ALTRI CONCORRENTI DI PECHINO EXPRESS 2017?

Nella puntata di questa sera di Pechino Express 2017, le Caporali dovranno sconfiggere i più astuti Amici, vincitori della prima puntata, e le Clubber, che grazie all'immunità sono riuscite ad ottenere un benefit considerevole. Per ora la coppia più a rischio è quella degli Egger, ma finire fra le ultime arrivate potrebbe portarle alla sconfitta. In base al promo dell'adventure show, sembra inoltre che già dal secondo appuntamento verranno create delle alleanze, per ora per sconfiggere i vincitori attuali, ovvero Guglielmo Scilla e Alice Venturi. Non è escluso tuttavia che le Caporali rientrino presto nel mirino degli altri concorrenti, che potrebbero decidere di eliminarle per evitare di combattere contro due avversarie potenzialmente invincibili.

