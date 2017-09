BACIATO DALLA FORTUNA/ Su Rete 4 il film con Vincenzo Salemme (oggi, 19 settembre 2017)

il film commedia in prima serata su Rete 4

NEL CAST VINCENZO SALEMME E ALESSANDRO GASSMAN

Baciato dalla fortuna, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 19 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia all'italiana che è stata diretto dal regista Paolo Costella con il soggetto e la sceneggiatura che sono stati realizzati dal principale protagonista Vincenzo Salemme assieme allo stesso regista, Massimiliano Bruno, Antonio Guerriero e Gianluca Bomprezzi. Nel cast altri interpreti molto famosi tra cui Alessandro Gassman, Maurizio Casagrande spesso eccezionale spalle nei film di Salemme, Paola Minaccioin, Asia Argento e Isabella Adriani. Tra le protagoniste di questa divertente commedia italiana, c’è l’attrice e comica romana Paola Minaccioni nata nel settembre del 1971. Formatasi nel laboratorio comico di Serena Dandini, ha iniziato la propria carriera al cinema esordendo nel 1993 nel film Le donne che non vogliono più diretto da Pino Quartullo. Ma adesso vediamo nel dettaglio la trama del film.

BACIATO DALLA FORTUNA, LA TRAMA DEL FILM

Il film narra la storia di un vigile urbano di nome Gaetano (Vincenzo Salemme) nato nella città di Napoli ma trasferito a Parma per lavoro. L’uomo conduce una vita molto tormentata a causa di continui e assidui problemi. In particolare ad affliggere maggiormente il povero vigile urbano sono i problemi di natura economica. Gaetano si è sempre contraddistinto da un’indole casinista e pasticciona, questo le ha procurato non pochi problemi in quanto gli ha fatto accumulare una enorme quantità di debiti. Nonostante le sue povere finanze sono ridotte all’osso, Gaetano testardamente continua a sperperare soldi giocando al SuperEnalotto decidendo di giocare gli stessi numeri che suo nonno era solito giocare quando era ancora in vita. Gaetano ha un’ex moglie che gli chiede costantemente gli alimenti ed inoltre è fidanzato con la bella cuoca Betty (Asia Argento) che però non gli è molto fedele. Infatti Betty lo tradisce con il suo capo, un uomo che passa da una donna all’altra senza volersi impegnare in alcuna relazione seria. Gaetano per fortuna ha una migliore amica di nome Grazia (Nicole Grimaudo) che è anche segretamente innamora di lui da sempre.

Grazia da qualche tempo si è trasferita a Parma per fare la psicanalista e vuole che proprio Gaetano sia il suo primo paziente. Proprio per recarsi a questo appuntamento Gaetano non fa in tempo a giocare i suoi numeri prediletti e per sua sfortuna proprio in quella giornata quella combinazione di numeri risulta vincente. Saputa la notizia, Gaetano sviene e in quel momento sbatte la testa. Il colpo preso però gli fa dimenticare che in realtà lui non ha fatto in tempo a giocare i numeri così credendo di aver vinto inizia a fare un sacco di spese folli. Quando Betty scopre che il suo fidanzato è divenuto così ricco decide di sposarlo per poi scappare con il suo amante. Per fortuna si scopre che non è stato Gaetano a giocare la combinazione vincente, bensì la sua amica Grazia. Gaetano fa finta di non sapere la verità e la sposa, solo successivamente Gaetano scopre che Grazia ha donato gran parte della vincita a parenti e conoscenti.

