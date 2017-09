BASIC INSTINCT 2 / Su Canale 5 il film con Sharon Stone e David Morrisey (19 settembre 2017)

Sharon Stone nel film Basic Instinct 2

SHARON STONE E DAVID MORRISEY NEL CAST

Basic Instinct 2 è un film che andrà in onda sulla rete Mediaset Canale 5 oggi, martedì 19 settembre 2017. La pellicola è il seguito del cult di successo Basic Instinct, primo capitolo della saga prodotto nell'anno 1992. Questo sequel invece ha visto la sua uscita nelle sale cinematografiche nell'anno 2006 ed è diretto dal regista britannico Michael Caton-Jones, mentre la sceneggiatura è stata curata da Leora Barish e Henry Bean. La pellicola mischia vari generi che vanno dal thriller al giallo, passando per l'azione pura. Ancora una volta la protagonista è interpretata dall'avvenente Sharon Stone, supportata da attori di un certo calibro come ad esempio David Morrisey il noto "Governatore" della famosa serie televisiva The Walking Dead, l'affascinante Hugh Dancy, noto per aver interpretato un eccentrico dottore inventore nel film Hysteria e Charlotte Rampling, attrice con una larga carriera alle spalle, conosciuta principalmente per aver interpretato Lucia Atherton nella produzione italiana "Il portiere di notte". Il film andrà in onda in seconda serata, alle ore 23:45 per via di alcune scene particolarmente spinte che potrebbero turbare i minori che prendono parte alla visione della pellicola.

LA TRAMA DI BASIC INSTINCT 2 DEL SEQUEL IN ONDA SU CANALE 5

Il film segue ancora le vicende della bella e sensuale Catherine Tramell che decide di trasferirsi dagli Stati Uniti nella capitale britannica Londra. Qui, dopo alcune vicende ambigue che la vedono sempre come protagonista, la Tramell viene affidata alle cure dello psichiatra Michael Glass. Il dottore la studia e a poco a poco riesce a scoprire il carattere della donna che presenta alcune peculiarità alquanto pericolose: vanità, violenza e narcisismo. Oltre al ciò il dottore scopre di non potersi fidarsi di Catherine, in quanto quest'ultima risulta essere una vera e propria bugiarda patologica. Nonostante questo il dottor Glass si ritrova per essere attratto dalla donna e la sua attrazione pare essere ricambiata. Catherine infatti, ammira l'autocontrollo del dottore e la sua grande forza di volontà. A poco a poco comunque i due si avvicinano sempre di più e Catherine durante le sedute cerca di trovare sempre il modo per stuzzicare Glass. Il rapporto tra l'uomo e la donna si fa sempre più forte e ad un certo punto i due capiscono di essere legati da un filo indissolubile. Questa unione però, li trascinerà in un pericoloso vortice di segreti, tradimenti, gelosia ed omicidi. I due protagonisti dovranno quindi trovare in ogni modo una via d'uscita per ritornare a vivere con libertà, cercando di uscire fuori da situazioni che metterebbero a repentaglio la loro vita.

