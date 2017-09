BEAUTIFUL/ Anticipazioni: Steffy diventa lo zimbello dei social network? (puntata 19 settembre)

Beautiful

A volte ritornano: i telespettatori di Beautiful, che seguono le vicende della soap americana fin dall'esordio, saranno chiamati d'ora in avanti a rivivere una delle rivalità più belle di sempre ovvero l'odio tra le due insostituibili Sally Spectra e Stephanie Douglas Forrester. Le due matriarche ne avevano combinate delle belle diversi decenni or sono e sembra proprio che lo loro belle nipotine non saranno da meno. Lo scontro avvenuto al Giardino tra Sally Jr e Steffy potrebbe infatti essere soltanto l'inizio di un grande odio, destinato a tenere banco di qui in avanti nelle trame della soap più seguita al mondo. La conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, arriverà dalla puntata che andrà in onda questo pomeriggio, durante la quale la rossa Spectra deciderà di sfruttare al massimo quanto accaduto. Le immagini del litigio avvenuto al ristorante con la sua rivale diventeranno persto di dominio pubblico e verranno da lei pubblicate nei social network. L'obiettivo sarà chiaro: sfruttare la popolarità di Steffy per diventare protagonista del web e dare qualche chance in più alla nuova Spectra Fashions.

Katie è innamorata di Eric? I dubbi di Brooke

Nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio, Brooke si recherà a villa Forrester per discutere con Eric di alcuni suoi sospetti. Informerà l'ex marito di avere parlato con Katie di recente e di avere il sospetto che quest'ultima provi qualcosa in più di una semplice amicizia per il vicino di casa. Il fatto non convincerà affatto il patriarca Forrester, secondo il quale Katie lo considera soltanto un caro amico, ma metterà in allarme un'altra persona. Proprio mentre Eric e Brooke parleranno di questo argomento nel salone, Quinn ascolterà (non vista) tale conversazione. Poco dopo, deciderà di prendere il problema 'di petto', come solo lei sa fare. Deciderà quindi di mettere le cose in chiaro con Brooke, dicendole di tenere sotto controllo la sorella d'ora in avanti. La madre di Will dovrà restare lontana da Eric, se non vorrà finire in grossi guai. Queste parole sorprenderanno la bionda Logan, che si troverà di fronte ad una donna estremamente dura con lei. I motivi ovviamente non le saranno noti: si tratterà soltanto di gelosia per il fidanzamento di Brooke con Ridge?

