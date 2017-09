BELEN RODRIGUEZ/ News: la showgirl vuole un figlio dal fidanzato Andrea Iannone?

Belen Rodriguez (Instagram)

Che Belen Rodriguez non voglia lasciare figlio unico il piccolo Santiago, è fatto noto tra i fan della showgirl argentina. Più volte in passato, infatti, lei ha rimarcato i suoi progetti per il futuro, precisando di voler allargare la famiglia anche se senza fretta. La maternità, infatti, non è apparsa come la sua priorità, né tanto meno lo era per il fidanzato Andrea Iannone. Eppure, il recente scoop di Dagospia confermerebbe come le intezioni della modella più chiacchierata del momento potrebbero essere cambiate. Ovviamente il condizionale è d'obbligo, ma le parole di Alberto Dandolo lanciano più di qualche sospetto: "Nonostante i frequenti alti e bassi, la storia d’amore tra Belén Rodriguez e Andrea Iannone, 28, sembra procedere a gonfie vele. A Milano si mormora addirittura che la showgirl argentina voglia al più presto dare al piccolo Santiago un fratellino e che stia pensando seriamente di mettere su famiglia con il suo Andrea. Sembra anche che quest’ultimo l’abbia recentemente chiesta in moglie. Sarà vero?".

Belen Rodriguez vuole diventare di nuovo mamma?

Insieme alle voci di una possibile gravidanza di Belen Rodriguez, negli ultimi giorni si è fatta insistente la notizia secondo la quale Andrea Iannone avrebbe chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. Ancora una volta il web si è diffuso in tutti i principali siti web, anche se la coppia è ben lontana dal dare qualsiasi conferma ufficiale su tale possibilità. Negli ultimi giorni, infatti, entrambi sono più che impegnati nei rispettivi impegni professionali: lei nella conduzione di Tu sì que vales, che esordirà a breve su Canale 5, mentre il pilota della MotoGp ha il difficile compito di riscattare una stagione negativa. Il suo ultimo ritiro, avvenuto a Misano a causa di un dolore al braccio, ha riacceso le polemiche con una serie di critiche rivolte proprio a lui e al suo rapporto con Belen Rodriguez. Il campione di Vasto ha dunque il difficile compito di riscattarsi già a partire dalla prossima gara.

© Riproduzione Riservata.