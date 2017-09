BIANCANEVE E IL CACCIATORE / Su Canale 5 il film con Kristen Stewart e Charlize Theron (19 settembre 2017)

Charlize Theron nel film Biancaneve e il cacciatore

CHARLIZE THERON E' LA REGINA CATTIVA

Biancaneve e il cacciatore è una pellicola fantastica del 2012 diretta da Rupert Sanders nel 2012, in onda questa sera, martedì 19 settembre su Canale 5. Tra gli interpreti principali ci sono Kristen Stewart, Chris Hemsworth e Charlize Theron, quest'ultima nei panni della regina cattiva. Bob Hopkins, che nel film ha interpretato il personaggio di Muir, ha detto addio al mondo del cinema proprio in seguito alla sua partecipazione a questa pellicola. Come è facilmente intuibile dal titolo, Biancaneve e il cacciatore rappresenta un riadattamento cinematografico della celebre storia di Biancaneve. Kristen Stewart, l'attrice che veste i panni di Biancaneve, è famosa per essere stata la protagonista della nota saga cinematografica di Twilight. Chris Hemsworth, il cacciatore, è noto per aver preso parte a film come Blackhat, Avangers:Age of Ultron, Come ti rovino le vacanze e Quella casa nel bosco.

LA TRAMA DI BIANCANEVE E IL CACCIATORE

Re Magnus, padre di Biancaneve, poco dopo essere rimasto vedovo di Eleanor, sposa Ravenna. Quest'ultima, in realtà, è una perfida strega e terminate le nozze uccide Magnus, prendendo il controllo del castello. Nonostante l'estremo tentativo di Hammond, che cerca di salvare Biancaneve, la piccola viene imprigionata nel castello. Nel frattempo Ravenna, grazie all'aiuto dello specchio magico, riesce ad essere la donna più bella del regno, rubando la bellezza di tutte le donne del reame. Passano ben due lustri e lo specchio magico comunica a Ravenna che Biancaneve diventerà la più bella del reame e che, soprattutto, le ruberà il trono. L'unica speranza che Ravenna ha di rimanere bella e giovane per l'eternità è strappare il cuore dal petto di Biancaneve. Quest'ultima riesce e fuggire attraverso le fogne del palazzo, ritrovandosi sola ed impaurita nella Foresta Oscura. Ravenna, nel tentativo di ritrovare la ragazza, ingaggia Eric, un cacciatore alcolizzato, al quale affida il compito di ritrovare Biancaneve. In cambio, l'uomo potrà riabbracciare sua moglie morte diverso tempo prima. Eric riesce a trovare la ragazza, ma una volta scoperto l'inganno di Ravenna (sua moglie non può essere riportata in vita), decide di troncare l'accordo e di aiutare Biancaneve a scappare ed a rifugiarsi presso la tenuta di Hammond, vecchio amico di suo padre. Riusciranno Biancaneve ed Eric a sfuggire alle folle ira della perfida Ravenna?

