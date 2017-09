Bagac, Filippine / Le tappe di Pechino Express 2017: si arriva nella provincia di Bataan (Seconda puntata)

Pechino Express 2017

Le otto coppie in gara nel reality Pechino Express – Verso il Sol Levante condotto su Rai 2 da Costantino Della Gherardesca, dovranno affrontare in questa seconda parte un percorso di ben 170 km che li porterà dalla città di Manila alla meno conosciuta Bagac. In attesa di vedere le peripezie dei concorrenti, cerchiamo di conoscere meglio questa zona delle Filippine. Bagac è una municipalità di quarta classe delle Filippine. Si trova nella regione di Luzon Centrale nella cosiddetta provincia di Bataan (dal lato opposto del golfo di Manila Bay). Si snoda su una superficie di circa 231 chilometri quadrati contando una popolazione complessiva di poco superiore alle 24 mila unità. Si affaccia sul mare e la stragrande maggioranza della propria economia è basata sull’agricoltura e la pesca.

DALLA DEVASTAZIONE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE A PECHINO EXPRESS

Da un punto vista geografico e politico, Bagac è divisa in ben 14 baranggay che possono essere paragonati alle nostre municipalità. I Baranggay costituiscono la più piccola unità di governo (una sorta di Comune) locale delle Filippine e nel linguaggio tagalog significa borgo o contrada. È stato calcolato che in tutte le città delle Filippine siano presenti circa 42 mila baranggay. I concorrenti dunque si troveranno ad attraversare una provincia Filippina molto caratteristica e che nel corso della Seconda Guerra Mondiale fu oggetto di una battaglia che permise nel 1942 al Giappone di occuparne il territorio.

© Riproduzione Riservata.