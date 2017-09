Beppe Fiorello / "Non farò il Festival di Sanremo 2018" e si dice pronto a lasciare il cinema...

Beppe Fiorello

I gossip e le indiscrezioni su chi sarà il conduttore della nuova edizione del Festival di Sanremo si rincorrono ma non trovano ancora alcuna certezza. Negli ultimi giorni si è fatta strada l'indiscrezione secondo la quale alla conduzione del festival ci sarebbe stato Beppe Fiorello, eppure il noto attore ha deciso di prendere parola e smentire tutto. Lo ha fatto nel corso di un'intervista concessa al settimanale Chi, in edicola da domani, nella quale ha chiarito molti punti, a partire da questa presunta conduzione: "Quando è uscita la notizia non mi sembrava carino dire subito 'non è vero', anche perché mi lusingava che qualcuno mi considerasse all’altezza. - dichiara Beppe, che tuttavia aggiunge - Ma è meglio chiarire: non farò Sanremo, non è il momento".

BEPPE FIORELLO PRONTO A LASCIARE IL CINEMA?

Inevitabilmente il discorso si sposta sul fratello Rosario e sul loro rapporto: "Quello del 'fratello di Fiorello' è stato un periodo bellissimo della mia carriera, anche quando mi definivano il fratello 'minore' per alludere a un minore talento, perché non ci siamo mai allontanati, anzi, ci siamo sentiti più vicini. Dopo il Karaoke sono sparito, sono finito a fare il deejay nelle discoteche. Poi, per uno strano caso, è arrivato il cinema". Una rinascita lavorativa per l'attore, che proprio in questo campo ha trovato il successo e la sua "indipendenza". Ora, però, "sono in un periodo in cui mi piace guardare il lavoro da altre angolazioni. - confessa Beppe Fiorello, che allarma i suoi fan con questa affermazione - Non so se farò l’attore per sempre, amo il mio mestiere ma mi incuriosisce altro, sono in una fase in cui sento che cambierò strada. Mi è piaciuto, ad esempio, fare il produttore e prendere gli altri per mano". Che sia quindi pronto a lasciare il cinema?

