Cecilia Rodirguez e Aida Yespica/ Video docce hot al Grande Fratello Vip 2: l'inquadratura lascia senza parole

Cecilia Rodriguez doccia

Grandi emozioni questa sera al Grande Fratello Vip ma anche momenti hot e divertenti. Il pubblico sintonizzato su Canale 5, soprattutto quello maschile, è sicuramente rimasto estasiato di fronte alle immagini hot che la regia del Grande Fratello ha regalato loro. In particolare è la doccia hot che ha visto protagonista Cecilia Rodriguez e Aida yespica ad aver risvegliato i bollenti spiriti. Un'inquadratura molto hot quella del Grande Fratello che ha creato anche un pò di imbarazzo in studio alla conduttrice Ilary Blasi e ad Alfonso Signorini. Una doccia susseguita ad una divertente prova delle due sudamericane, che si sono battute il ruolo da capitano della Casa. Facciamo un passo indietro e sveliamo a chi non ha assistito alla scena che Aida e Cecilia sono state scelte dai rispettivi inquilini come possibili capitani.

INQUADRATURE HOT IN DIRETTA AL GRANDE FRATELLO VIP

Ilary Blasi ha però comunicato loro che per conquistare quel posto avrebbero dovuto sottoporsi ad una prova ulteriore: quella delle vasche, ben nota ormai al pubblico in quanto già vista nella scorsa edizione. Aida e Cecilia hanno allora dovuto indovinare uno dopo l'altro i cibi e gli oggetti che cadevano su loro ed è stata proprio la Yespica a vincere. Le due ragazze, una volta conclusa la prova, sono allora corse sotto la doccia per ripulirsi ed è qui che sono arrivate le bpollenti inquadrature del Grande Fratello, che hanno sicuramente allietato il pubblico maschile sintonizzato su Canale 5. Come la stessa Ilary Blasi aveva premesso: questa è stata una puntata davvero scoppiettante.

Menomale che Ceci ogni tanto si fa na doccia! pic.twitter.com/E4CvxQNUrQ — O ti lavi o ti levi (@otilaviotilevi_) 18 settembre 2017

