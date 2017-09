Cristina e Alessandro/ Gli Egger di Pechino Express 2017 salvati da sicura eliminazione

Gli Egger, Cristina Bertotti e Alessandro

PER MADRE E FIGLIO LE PRIME DIFFICOLTÀ A PECHINO EXPRESS

Questa sera si ritorna nella lontana Asia per vivere le emozioni della seconda puntata del reality Pechino Express – Verso il Sol Levante condotto da Costantino Della Gherardesca su Rai 2. Un’avventura che vede tra i partecipanti anche la coppia degli Egger composta da Cristina Egger e dal figlio Alessandro modello ed attore in alcune fiction italiane. Una coppia che nel corso della prima puntata ha avuto dei momenti di grande difficoltà come del resto la stragrande maggioranza degli altri concorrenti, riuscendo a non avere contraccolpi grazie ad un regolamento che anche in questa edizione non ha previsto eliminati nella prima puntata. Naturalmente Cristina ed Alessandro questa sera sono chiamati nel dare il proprio meglio in questa seconda puntata in cui le difficoltà andranno ad aumentare. In attesa di scoprire come se la caveranno, ricordiamo i momenti salienti della passata settimana.

CRISTINA EGGER E ALESSANDRO ULTIMI MA NON ELIMINATI

Nella prima puntata i primi momenti di sconforto per gli Egger sono arrivati dopo pochi minuti di trasmissione con Cristina che ha dimostrato di rimpiangere la vita di tutti i giorni lanciando un grido d’aiuto: “Voglio già tornare a Montecarlo!”. Di tutt’altro genere l’approccio del figlio Alessandro che riprende la mamma a più riprese evidenziando la lentezza con cui proseguono nel percorso. Tuttavia le rimostranze del figlio non hanno innescato alcuna reazione da parte di Cristina. In effetti il povero Alessandro ha avuto evidenti motivi per lamentarsi dell’andatura imposta dalla madre in quanto a metà gara sono già ultimi con enorme distacco. Una posizione che gli Egger manterranno per tutta la puntata ritrovandosi così a rischio eliminazione. Per loro fortuna la busta nera non presenta il temuto conto salato: nessun eliminato.

