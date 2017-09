Detto Fatto/ Anticipazioni puntata oggi, 19 settembre: Serena Rossi alle prese con una famosa make-up artist

Detto Fatto

Alle 14 di oggi, martedì 19 settembre, su Raidue, torna l’appuntamento con Detto Fatto, il programma d’intrattenimento che, attraverso tutorial e rubriche insegna alle donne a prendersi cura di se stessa. Con Caterina Balivo ancora in maternità dopo la nascita della seconda figlia, alla conduzione del programma c’è la bellissima e bravissima Serena Rossi che non sta facendo rimpiangere la collega. Dopo l’ottimo debutto, Serena Rossi condurrà Detto Fatto anche in questa settimana. Di cosa si parlerà, in particolare, nel secondo appuntamento settimanale? Si comincerà dal dolce. Ilario Vinciguerra proporrà una speciale pastiera napoletana in chiava “stellata”. A chi sarà dedicata, in particolare, la torta speciale? Per gli amanti dei piatti salati, invece, come ingrediente principale della rubrica dedicata alla cucina ci sarà il gorgonzola, uno dei formaggi più amati dagli italiani. Beniamino Baleotti, infatti, preparerà un piatto al gorgonzola ricco e goloso.

DETTO FATTO, ANTICIPAZIONI: TUTTI I TUTORIAL

Oggi, a Detto Fatto, non mancheranno i tutorial dedicati alla bellezza delle donne. I momenti più amati dal pubblico del programma di Raidue sono proprio quelli dedicati al trucco e parrucco. Serena Rossi presenterà per la prima volta tra gli esperti di bellezza, Barbara del Sarto, make-up artist di successo che darà preziosi consigli al pubblico femminile di Detto Fatto per affrontare al meglio la stagione autunnale anche con il make up. Per gli amanti dei cellulari, parte integrante del look e delle vita di tutti, ci sarà anche uno spazio dedicato alle cover. Giancarlo Scrofani mostrerà quali sono le cover più fashion in circolazione e, soprattutto, come realizzarle. Anche in questa nuova stagione di Detto Fatto, torna il re dell’instant fashion, Fabrizio Crispino. Nell’appuntamento odierno, l’artista realizzerà l’abito di una star per una signora del pubblico.

© Riproduzione Riservata.