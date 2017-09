Eugenia Costantini e Agata Cannizzaro/ Figliaematrigna di Pechino Express 2017 ai piedi del podio

Figliaematrigna, Eugenia Costantini e Agata Cannizzaro

UNA INSOSPETTABILE SINTONIA

Tra poche su Rai 2 viene proposto al pubblico televisivo il secondo appuntamento stagionale con la nuova edizione di Pechino Express – Verso il Sol Levante, condotto da Costantino Della Gherardesca. Tra le coppie in gara figura anche quella composta da Eugenia Costantini e Agata Cannizzaro meglio note ai fan del reality come Figliaematrigna. Una coppia che tutto sommato si è ben comportata considerate le grandi difficoltà incontrate lungo un percorso di oltre 320 km in alcune delle zone più caratteristiche delle Filippine. Eugenia e Agata inoltre hanno messo in bella mostra una certa sintonia grazie alla quale hanno sopravanzato avversari senza dubbio molto agguerriti. In attesa di scoprire se anche in questo secondo appuntamento che si preannuncia, se possibile, ancora più duro sapranno cavarsela altrettanto bene, ricordiamo alcuni dei momenti salienti della scorsa settimana.

EUGENIA COSTANTINI E AGATA CANNIZZARO AI PIEDI DEL PODIO DI PECHINO EXPRESS

Nella prima tappa di questa edizione di Pechino Express 2017, Eugenia Costantini e Agata Cannizzaro sono state immediatamente protagoniste dimostrando sagacia e grande capacità nel ritrovare le migliori soluzioni possibili. Infatti, nella prima notte di questa avventura le due donne sono riuscite nell’impresa di trovare una sistemazione gratuita caratterizzata da tantissimi optional come l’aria condizionata, un bellissimo ed attrezzato bagno con tanto di acqua calda. Tutte caratteristiche che per gli altri concorrenti sono delle vere e proprie chimere. A metà percorso la coppia è riuscita a tenere un buon ritmo posizionandosi al quinto posto e con un vantaggio enorme sugli Egger, nettamente ultimi. Nella seconda parte della tappa, Figliaematrigna hanno terminato in crescendo arrivando ad un passo dal podio dietro agli Amici e ai Modiaoli. Sapranno fare meglio questa sera nella seconda tappa? Lo scopriremo tra poche ore.

