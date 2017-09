FAUSTO LEALI / La vita del cantante dalla voce nera (Techetechetè)

Fausto Leali

Nuovo appuntamento con Techetechetè, il programma di Raiuno che, questa sera, rende omaggio alla grandezza di Fausto Leali. Una puntata interamente dedicata al “negro bianco” della musica italiana. Fausto Leali, fin dal suo primo successo “A Chi” del 1967 colpì gli addetti ai lavori per l’incredibilità vocalità tipica delle persone di colore. “A Chi”, diventato negli anni il vero cavallo di battaglia di Fausto Leali, è stato il primo, grande successo del cantante che riuscì a scalare le classifiche conquistando ben quattro dischi d’oro. E’ solo l’inizio di una straordinaria carriera che, nel corso degli anni, ha reso Fausto Leali uno degli interpreti più apprezzati sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori. Dopo il grande successo di “A Chi”, nel 1986, partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Deborah”, replicata successivamente da un artista di fama internazionale, Wilson Pickett con cui Fausto Leali duettò dando il via ad una profonda amicizia. Tra gli altri brani di successo di Fausto Leali, spiccano Angeli negri (1968), Io camminerò (1976), Io amo (1987), Mi manchi (1988) e Ti lascerò (1989). Nell’ultimo decennio, Fausto Leali si lancia anche in nuove avventure. Nel 2006 ha partecipato al reality show di Rai 2 Music Farm e nel 2012 è stato uno dei concorrenti del programma di Raiuno “Tale e quale show”. Nel 2017, invece, si è improvvisato ballerino partecipando al talent show di Milly Carlucci, Ballando con le stelle.

IL 20 SETTEMBRE CONCERTO A TRE FONTANE

Nonostante le recenti esperienze in televisione, il grande amore di Fausto Leali resta la musica. L’artista, infatti, domani, mercoledì 20 settembre, sarà di scena alle ore 21.30, in piazza Favoroso a Tre Fontane. Un evento molto atteso dai fans dell’artista con la voce più nera d’Italia che, per l’occasione, proporrà i suoi brani più celebri come “Deborah”, “Mi manchi”, “A chi”, “Io amo” e “Ti lascerò”. Non mancheranno alcune cover. Da sempre, infatti, Fausto Leali si diletta a riproporre anche brani di artisti internazionali che, per vocalità, si avvicinano molto al suo stile. L’artista si esibirà con la sua band storica. L’ingresso al concerto è completamente gratuito per la gioia di chi segue l’artista da sempre. Una grande occasione, dunque, per trascorrere una serata all’insegna della grande musica.

