FRANCESCO ARCA E ROCCO GIUSTI/ I Maschi di Pechino Express 2017 saranno perseguitati ancora dalla sfortuna?

Francesco Arca e Rocco Giusti a Pechino Express 2017

BACIATI DALLA SFORTUNA

Una sola coppia a Pechino Express 2017 è riuscita a conquistare la sfortuna: i Maschi. Francesco Arca e Rocco Giusti non sono riusciti infatti a superare le diverse insidie dell'adventure game di Rai 2, a partire dalla prima prova. Sono stati infatti gli unici a non riuscire ad aprire il lucchetto al primo colpo, ritardando così la corsa verso la barca con cui prelevare due studenti del luogo. Il traguardo è diventato così sempre più lontano ed anche la corsa on the road non è andata meglio. Vittime di un autostop difficile, i Maschi sono rimasti indietro rispetto al resto dei Viaggiatori per tutti e tre i giorni della gara. Anche l'ospitalità ha messo in crisi Francesco e Rocco, che tuttavia sembrano aver preso con grande ironia il tutto. I Maschi sono stati infatti ribattezzati dagli stessi concorrenti i Disagiati, un nome che li ha accompagnati fino al traguardo finale. Anche se i Maschi sono riusciti a salvarsi dall'eliminazione, grazie alla performance peggiore degli Egger, rimangono sempre fra le coppie di Pechino Express 2017 più a rischio.

FRANCESCO ARCA E ROCCO GIUSTI DEVONO METTERSI IN GIOCO CON PIU' VIRILITA': RIUSCIRANNO?

Francesco Arca e Rocco Giusti non hanno reso giustizia al nome della loro coppia. I Maschi avrebbero dovuto affrontare la gara di Pechino Express 2017 con maggiore virilità, caratteristica che sembra sia stata ceduta ai Modaioli. Dalla loro parte hanno comunque una forte positività che potrebbe permettere ai due Viaggiatori di non lasciarsi abbattere dalle tempeste future, un dettaglio da non sottovalutare visto che la corsa diventerà sempre più aspra. I Maschi hanno bisogno di mettersi ancora di più in gioco in previsione di difficoltà future ed un autostop sempre più problematico. Anche se sembra che sia stata la sfortuna a giocare un ruolo maggiore durante la prima puntata, i due concorrenti di Pechino Express 2017 non hanno comunque dimostrato di sapersi risollevare.

QUALE SARA' IL LORO DESTINO QUESTA SERA A PECHINO EXPRESS 2017?

La puntata di Pechino Express 2017 di questa sera deciderà il destino dei Maschi. Rocco Giusti e Francesco Arca riusciranno a non lasciarsi abbattere dalla solita sfortuna? La domanda è lecita ed in base al promo sembra che anche la gara di oggi non andrà per il meglio per i due Viaggiatori. In questo momento dovrebbero mettere in atto una strategia molto razionale, preferendo unirsi in alleanza con altre coppie più forti per impedire una futura eliminazione. Una strategia già vista nelle precedenti edizioni di Pechino Express e che unirà negli intenti le Clubber e i Modaioli. Per Rocco e Francesco è essenziale in questo momento far buon viso a cattivo gioco e magari rientrare in qualche modo nel sodalizio stretto dalle due coppie rivali.

© Riproduzione Riservata.