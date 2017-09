GIULIA DE LELLIS VS CECILIA RODRIGUEZ/ La fidanzata di Damante: "Sta facendo una parte? È una doppia faccia"

Giulia De Lellis

Ad una settimana esatta dall'inizio della seconda edizione del Grande Fratello Vip, i concorrenti cominciano a mostrare il proprio volto. Il buonismo che li ha contraddistinti nei primi giorni di permanenza nella casa più spiata d'Italia comincia ad essere solo un lontano ricordo, portando alle prime vere e proprie scaramucce che potrebbero persino aumentare nel corso delle prossime settimane. A confermare, come tutto stia cambiando e non tutti i vip siano completamente sinceri con i compagni, è arrivata la brutta sorpresa ricevuta da Giulia De Lellis che ha ascoltato alcune parole pronunciate da Cecilia Rodriguez. Ospite dei proprio colleghi nella casa 'ricca', la fidanzata di Andrea Damante si è recata davanti alla porta di Tristopoli e ha origliato una conversazione dei fratelli Rodriguez, trovando conferma a quelli che erano i suoi iniziali sospetti: la coinquilina parla male di lei. Si è quindi sfogata con gli altri colleghi, esprimendosi in maniera dura nei confronti della modella argentina.

Ha inizio lo scontro tra Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez

Dopo avere ascoltato le parole di Cecilia Rodriguez, ritenute una vera presa in giro, Giulia De Lellis ha detto la sua sulla vicenda, parlando con altri inquilini della casa. A suo avviso, il buonismo della sorella di Belen dei primi giorni è stato solo una facciata e ora, a piccoli passi, la modella ha cominciato a mettere in mostra il suo vero volto: "Anche secondo voi Cecilia sta facendo la parte? È una doppia faccia! Appena la vedrò le chiederò 'Hai qualcosa contro di me?', questo perché il suo fidanzato mi insulta pubblicamente. Io e Andrea non gli abbiamo mai fatto nulla, ma lui non la smette di insultarci". Le parole di Giulia De Lellis in effetti non sono prive di fondamento, considerando che Francesco Monte in varie occasioni si è schierato apertamente contro la coppia, arrivando persino a definirli 'Sti due ridicoli proprio'. Una prima rivalità all'interno della casa sembra quindi inevitabile: saranno Cecilia e Giulia le due nemiche giurate di questa edizione del Grande Fratello Vip?

