GRANDE FRATELLO VIP 2 ED.2017 / Eliminato, nomination e pagelle seconda puntat

Grande Fratello Vip, pagelle

LE PAGELLE DELLA SECONDA PUNTATA

Il Grande Fratello Vip 2 non decolla, almeno per il momento. Troppa armonia nella casa, nessuna lite e clima eccessivamente sereno tra i concorrenti: forse sono questi i motivi. Nonostante i tentativi forzati di Ilary Blasi e Alfonso Signorini, i vip hanno passato la prima settimana in grande tranquillità. Nella seconda serata di nomination c'è stata l'eliminazione di Carla Cruz, mentre Aida Yespica ha conquistato l'accesso al club esclusivo e ha portato con sè Malgioglio. I sussulti non sono mancati, ma nulla a che vedere con le vibranti puntate della scorsa stagione. Giulia De Lellis ha commosso col suo racconto del terremoto, mentre la Rodriguez ha acceso la puntata con un incidente hot durante la diretta. Cristiano Malgioglio, invece, se l'è presa con la Blasi per taglio nei ringraziamenti: i tempi televisivi, d'altronde, impongono ritmo. Ma a forza di correre, questo Grande Fratello Vip rischia di stancarsi prima del previsto. Sono appena passate due puntate, gli autori devono sicuramente inventarsi qualcosa per invertire una rotta pericolosa per gli ascolti.

I CONDUTTORI, L'ELIMINATO E LA GIALAPPA'S

Andiamo maggiormente nel dettaglio con le pagelle di questa seconda puntata del Grande Fratello Vip 2. Carla Cruz: viene eliminata giustamente dallo show, lo hanno deciso i telespettatori che forse non hanno ben capito chi fosse questa concorrente. Obiettivamente non è un volto familiare della tv nostrana, il suo cv è tutto da scoprire. Ilary Blasi: ha energia da vendere e menomale. Il copione di questo Grande Fratello è tremendamente ripetitivo, lei prova a scuotere la serata in ogni modo. Apprezzabile la grinta televisiva. Alfonso Signorini: è scarico, sembra che questa edizione del GF annoi pure lui. Troppo buonista, lo preferiamo pungente come ci aveva abituato l'anno scorso. La Gialappa's Band: sono gli ospiti d'onore della trasmissione, con loro la risata sarebbe assicurata, ma probabilmente il live, così spezzettato, non esalta le loro capacità.

